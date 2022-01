'Thương ngày nắng về' tập 24: Bà Nga tá hoả khi nghe tin Vân có bầu

(VTC News) -

Những diễn biến chính của "Thương ngày nắng về" tập 24

Tập 23 Thương ngày nắng về phát sóng tối 4/1 đã cho thấy cảnh chật vật của bà Hiền (NSND Lan Hương) khi phải trông cháu, do lỡ làm phật ý bà thông gia. Để được hẹn hò tụ tập với bạn bè ở quán cà phê, bà bất đắc dĩ phải đưa Sam - So đi cùng nhưng lại để hai cháu tự chơi riêng một góc. Trong lúc đang nói chuyện với hội bạn, Sam - So đùa nghịch và làm vỡ cốc, gây ồn ào. Mặc dù đã "giấu" hai cháu nhưng bà Hiền vẫn không cản được sự hiếu động của Sam - So, khiến bà muốn bẽ mặt trước hội bạn.

Trong diễn biến khác, Vân (Ngọc Huyền) để quên thẻ sinh viên tại nhà và bà Nga (NSƯT Thanh Quý) phải đuổi theo để đưa cho con. Vì vậy, bà phát hiện Vân không hề đi học mà đi làm thêm. Hôm ấy, quán cà phê nơi Vân làm việc đón một nhóm khách đến quay livestream và họ hạch sách đủ đường. Khi Vân bưng trà bánh ra, nữ chính của buổi livestream cố tình duỗi chân khiến Vân vấp ngã và đổ nước vào người cô ta. Mặc dù đã rối rít xin lỗi và giải thích là không cố tình nhưng Vân vẫn bị cô này yêu cầu ngồi xuống lau giày cho mình.

Vân đang làm theo thì bà Nga xuất hiện và mắng té tát cô khách. Bà lôi Vân ra ngoài và tra hỏi chuyện bỏ học. Vân có ý cãi lại thì nhận cái tát như trời giáng của mẹ. Hết chuyện đi làm thêm, bà Nga lại thêm sốc vì phát hiện kết quả học tập be bét của Vân khi đến trường hỏi về bảng điểm của con.

Vân tiếp tục gặp rắc rối trong Thương ngày nắng về tập 24. Cậu Vượng (Bá Anh) cho rằng Vân có nhiều biểu hiện của người đang có bầu và ngay lập tức gọi điện thông báo cho Trang (Phan Minh Huyền). Trang có vẻ khó tin, nói Vân chưa có bạn trai thì làm sao có bầu được.

Cậu Vượng cãi: "Sao lại không, có cái thằng bé đưa về tận nhà, chính mắt cậu trông thấy mà. Quan trọng là hôm qua cậu thấy cả bao cao su trong phòng Vân, hôm nay cậu phát hiện ra cả sách chăm sóc sức khoẻ bà bầu trong phòng nó ấy. Mẹ chúng mày cứ sốt xình xịch vì lo hai đứa 'ăn cơm trước kẻng'. Bây giờ bà ấy biết con Vân có bầu, bà ấy chả ngã vật ra vì tăng xông".

Đúng lúc đó, bà Nga từ đâu xuất hiện với vẻ mặt kinh hoàng, tới tấp khiến cậu Vượng cũng bối rối.

Cũng trong Thương ngày nắng về tập 24, con vẹt Messi của Đức (Hồng Đăng) sổng chuồng và gây ra tội tày đình: Nó đi bậy khắp nhà. Khánh (Lan Phương) đi làm về phát hiện mùi lạ trong nhà, khi biết là do con vẹt thì vô cùng tức giận. Thấy con vẹt đậu trên cửa, cô cởi dép ném thẳng vào nó.

Trailer Thương ngày nắng về tập 24 cũng cho thấy sự ngao ngán của Phong (Doãn Quốc Đam) khi biết quán cà phê của mình gặp rắc rối liên quan đến Vân. Nữ khách hàng kia trả đũa việc bị bà Nga mắng bằng cách livestream phê bình đồ ăn và thái độ phục vụ của quán. Vì cô ta là người nổi tiếng nên sau đó quán đã bị cộng đồng đánh giá thấp.

Vân sẽ đối phó với những sự cố liên tiếp ập xuống đầu mình ra sao? Mới xem Thương ngày nắng về tập 24 trên VTV3 ngày 5/1, lúc 21h40.