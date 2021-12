Ngọc Huyền ‘Thương ngày nắng về’: Tôi thích yêu người hơn nhiều tuổi

(VTC News) -

“Thương ngày nắng về” là bộ phim đầu tiên Ngọc Huyền tham gia với vai cô em út Vân Vân. Cô gái 22 tuổi, sinh viên năm thứ 5 khoa Thiết kế thời trang, ĐH Mỹ thuật công nghiệp, thừa nhận mình may mắn, nhưng cũng khẳng định cô không hề được ưu ái khi có được vai chính ngay trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh.

Diễn viên Ngọc Huyền.

Khóc như đứa trẻ

- Ngọc Huyền từng không được đánh giá cao ở cuộc thi “Đường tới Cầu vồng” tìm kiếm tài năng dẫn chương trình nhưng gần đây lại nhận được một trong những vai chính trong “Thương ngày nắng về” dù chưa bao giờ đóng phim. Đây có phải là sự ưu ái dành cho bạn?

Cho tôi “thanh minh” một chút nhé. Được nhận vai Vân Vân trong “Thương ngày nắng về” đúng là sự may mắn không nhỏ, tuy nhiên đây không phải là sự ưu ái đâu vì tôi cũng phải casting đến lần thứ 4 mới nhận được cái gật đầu của đạo diễn. Thực ra ban đầu vai này đã có một diễn viên khác đảm nhận, nhưng đến phút chót chị ấy phải rút lui vì lý do cá nhân. Đây là cơ hội để tôi được thử sức và thật may mắn khi được đảm nhận một vai khá phù hợp với phong cách diễn của mình như vậy.

- Lần đầu đóng phim, lại là vai chính, bạn gặp khó khăn gì?

Khó khăn lớn nhất chính là đứng chung sân với những diễn viên gạo cội của làng phim truyền hình. Diễn cùng các cô chú, anh chị, tôi thấy mình còn quá nhỏ bé. Thời gian đầu, có những ngày đi quay về thấy mình diễn chưa đạt, tôi đã khóc tu tu như đứa trẻ con. Tôi luôn thấy căng thẳng trên phim trường. Đến giờ, tôi đã mạnh dạn và tự tin hơn một chút so với trước kia rồi.

Ngọc Huyền làm em út của Lan Phương và Huyền Lizzie trong "Thương ngày nắng về".

- Làm việc với những diễn viên nhiều kinh nghiệm như Lan Phương, Huyền Lizzie, Doãn Quốc Đam, có lẽ bạn được giúp đỡ nhiều?

Tôi nhớ có lần được chị Huyền Lizzie “thị phạm”, chị đã diễn thử cho tôi xem tất cả các sắc thái có thể của nhân vật chỉ trong cùng một câu thoại. Nhờ chị hướng dẫn mà tôi nhận ra mình còn thiếu sót rất nhiều và cần phải học hỏi rất nhiều.

Còn anh Doãn Quốc Đam là người kỹ tính, chỉn chu trong cả cuộc sống thường ngày lẫn công việc. Anh luôn góp ý thẳng thắn mỗi khi tôi chưa tập trung hoặc diễn chưa tốt. Ban đầu tôi bị ngợp trước cách làm việc của anh, nhưng dần dần tôi hiểu và bắt nhịp được với sự nghiêm túc, cầu toàn ấy để làm việc hiệu quả hơn. Tôi thấy biết ơn vì được chỉ dẫn bởi một người thầy, người đồng nghiệp rất tận tâm.

- Chuyện tình của Ngọc Huyền và Doãn Quốc Đam trong “Thương ngày nắng về” hứa hẹn sẽ có nhiều điều thú vị. Bạn có kỳ vọng mình và đàn anh sẽ tạo thành cặp đôi đẹp của màn ảnh Việt?

Có cơ hội làm việc cùng anh Doãn Quốc Đam và cố gắng để không bị quá lép vế so với anh đã là điều rất mãn nguyện với tôi hiện tại. Tôi chưa dám nghĩ sẽ cùng anh tạo nên một cặp đôi đẹp của phim Việt như bạn nói. Tất nhiên tôi vẫn hy vọng hai anh em sẽ tạo nên một điểm nhấn gì đó thật thú vị trong bộ phim Thương ngày nắng về.

Ngọc Huyền từng bị ngợp khi đóng cặp với đàn anh hơn mình 11 tuổi và có bề dày kinh nghiệm diễn xuất.

- Là diễn viên mới, bạn đã chuẩn bị tâm lý vững vàng để đón nhận những bình luận trái chiều của khán giả chưa? Bạn có sợ nếu gặp những bình luận chê bai mình?

Tôi đã được nhiều người cảnh báo trước. Tuy nhiên khi đọc một bình luận trái chiều, tôi vẫn bị hụt hẫng. Tôi tự thấy mình còn non trẻ trong nghề nên tâm lý chưa thật sự vững vàng trước những lời góp ý có phần tiêu cực của khán giả. Đây cũng điều mà tôi phải tập làm quen và hiểu được rằng những lời chê bai của khán giả sẽ là động lực để mình cố gắng nhiều hơn trong tương lai nhằm chinh phục được những khán giả khó tính nhất.

- Trùng hợp là một diễn viên mới khác của VFC cũng mang tên Ngọc Huyền xuất hiện trong phim “Mặt nạ gương” cũng đang phát sóng. Bạn có thấy áp lực khi bị so sánh?

Tôi cũng có để ý điều này, nhất là khi tình cờ đọc được một số bài báo so sánh hai chúng tôi. Thật ra được so sánh như vậy tôi lại càng thấy vui chứ không khó chịu gì cả. Tôi coi đây là sự cạnh tranh lành mạnh, mang tính tích cực và cầu tiến. Ngoài hai cái tên giống nhau thì mỗi người lại có những màu sắc riêng và tôi tin thời gian sẽ chứng minh được năng lực riêng biệt của hai chúng tôi.

Thích yêu người hơn nhiều tuổi

- Trong phim, nhân vật của Huyền có tình cảm với một người hơn nhiều tuổi. Vậy ngoài đời, Huyền có quan điểm thế nào về tình yêu không phân biệt tuổi tác?

Tình yêu với tôi là khái niệm riêng, không đi kèm với bất kỳ sự ràng buộc khách quan nào. Tôi đã chứng kiến rất nhiều mối tình như vậy ở xung quanh. Đúng là tuổi tác hay địa vị xã hội có chi phối đến tình yêu, nhưng nó không mang tính quyết định. Vì vậy tôi có quan điểm khá cởi mở về vấn đề tuổi tác khi yêu, không những lo ngại mà tôi còn đặc biệt thích yêu người hơn nhiều tuổi (cười).

- Phân cảnh Vân Vân thay chị gái đi xem mắt rất hài hước. Có kỷ niệm thú vị nào liên quan đến cảnh quay này không, và bạn có người yêu chưa?

Cảnh quay đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh Công Tố ở ngoài đời. Ban đầu tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp trai của anh nên hơi run, nhưng chính cái “run” ấy lại rất hợp với cảm xúc lúc đó của nhân vật. Tôi không ngờ anh Công Tố lại có thể diễn hài được như vậy, nhiều lúc chúng tôi đã phải xin đạo diễn quay lại vì quá buồn cười.

Thật may, tôi được bố mẹ tôn trọng mọi quyết định, đặc biệt là chuyện tình cảm. Hơn nữa tôi còn trẻ, bố mẹ chưa sốt ruột tìm rể nên chưa phải trải qua chuyện xem mắt như trong phim. Hiện tại tôi vẫn độc thân vì muốn dành hết thời gian, sự quan tâm cho công việc làm phim của mình.

- Bạn sẽ theo đuổi nghề thiết kế thời trang mà mình được đào tạo hay sẽ tập trung vào công việc diễn viên?

Đây cũng là trăn trở lớn nhất của tôi hiện tại. Dù đã cố gắng sắp xếp chu đáo nhưng đôi khi tôi không thể tránh khỏi tình trạng lịch làm việc, học tập chồng chéo. Trước mắt tôi cần hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp thật tốt. Về diễn xuất, tôi cũng không giấu tham vọng muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp trong tương lai. Để vươn tới hai chữ “chuyên nghiệp”, chắc chắn tôi sẽ cân nhắc việc đi học thêm về diễn xuất khi có nhiều thời gian hơn.

- Ngọc Huyền mong muốn được thể hiện những dạng vai nào?

Tôi định hình bản thân ở những vai diễn mang đậm chất nữ tính. Tuy nhiên ngoài những dạng vai hiền lành, thục nữ, tôi cũng mong muốn thể hiện các kiểu nhân vật có tích cách nghịch ngợm, láu cá hoặc một vai phản diện đầy mưu mô… Nhưng để có thể hoá thân vào nhiều vai diễn khác biệt, chắc chắn tôi phải cố gắng trau dồi kỹ năng nhiều hơn nữa.