'Thương ngày nắng về' tập 23: Bà Hiền muốn độn thổ vì trông cháu thất bại

(VTC News) -

Video: Những diễn biến chính của "Thương ngày nắng về" tập 23

Trong tập 22 phim Thương ngày nắng vềphát sóng tối 3/1, thấy Vân (Ngọc Huyền) ủ dột vì bị bạn bè cô lập, Trang (Minh Huyền) quyết định rủ cô út cùng Khánh (Lan Phương) đang bất mãn với chồng và bà Nga (NSƯT Thanh Quý) đi hát karaoke xả stress. 4 mẹ con đã có những giây phút "xoã" nhiệt tình nhưng cũng không kém phần xúc động.

Tập 22 còn gây ấn tượng với cuộc đối thoại nảy lửa của bà Nga và bà Hiền (NSND Lan Hương). Trách bà Nga toàn mùi mắm tôm và không dạy bảo được Khánh bỏ thói "vũ thê", bà Hiền bị thông gia mắng thẳng mặt vì không chịu trông cháu. Bà Nga một mực bênh con gái, đồng thời tuyên bố từ giờ thông gia đi mà trông cháu, khiến bà Hiền dù tức nhưng không thể nói gì.

Bách (Quang Trọng) đến nhà đón Vân đi ăn sáng, bà Nga đã nhìn thấy và nghi ngờ Vân có bạn trai. Bà còn dặn dò cậu Vượng (Bá Anh) phải để ý đến cô con gái út của mình.

Một diễn biến đáng chú ý khác của tập 22 là khi Duy ngồi lại trao đổi với Trang rất lâu sau cuộc họp của phòng marketing vì không được cô giao việc. Duy bày tỏ muốn chứng minh cho Trang thấy mình không hề bỏ cuộc và gọi Trang là "chị đẹp" khiến cô khá bất ngờ.

Thương ngày nắng về tập 23 cho thấy cảnh chật vật của bà Hiền khi phải trông cháu, do thông gia không chịu làm công việc này nữa. Để được hẹn hò tụ tập với bạn bè ở quán cà phê, bà bất đắc dĩ phải đưa Sam - So đi cùng nhưng lại để hai cháu tự chơi riêng một góc. Trong lúc đang nói chuyện với hội bạn, Sam - So đùa nghịch và làm vỡ cốc, gây ồn ào. Thấy vậy, những người bạn của bà Hiền phàn nàn: "Ai lại để trẻ con nghịch ngợm trong quán nhà người ta thế nhỉ? Mà ông bà, bố mẹ đâu để cho con cháu nó như thế". Sau đó, họ quay sang hỏi bà Hiền: "Chị Hiền chắc chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này đâu nhỉ. Mà chị có bao giờ phải trông cháu đâu mà biết".

Đúng lúc này, Sam - So bỗng chạy tới chỗ bà Hiền và liên tục kể tội lẫn nhau, khiến bà xấu hổ chỉ muốn độn thổ. Trước tình huống không như dự định, bà Hiền không nói được câu gì mà tỏ rõ thái độ bối rối, trốn tránh khi hai cháu bám lấy và gọi bà.

Trong diễn biến khác của Thương ngày nắng về tập 23, quán cà phê nơi Vân làm việc đón một vị khách khó tính, hạch sách đủ đường. Khi nhóm khách đang quay livestream thì Vân bưng trà bánh ra. Nữ chính của buổi livestream cố tình duỗi chân khiến Vân vấp ngã và đổ nước vào người cô ta. Mặc dù đã rối rít xin lỗi và giải thích là không cố tình nhưng Vân vẫn bị cô này mắng té tát, yêu cầu cô phải ngồi xuống lau giày cho mình. Toàn bộ cảnh này được phát trực tiếp.

Cũng trong tập phim này, bà Nga phát hiện ra việc học chểnh mảng của Vân. Nhận bảng điểm của con gái, bà Nga tức tốc đến trường để thắc mắc vì điểm chuyên cần quá thấp trong khi Vân đi học đầy đủ, rồi sững sờ khi nghe cô giáo vụ giải thích về bảng điểm của con gái. Giáo viên chỉ vào điểm từng môn và nói: "Từ môn này đến môn này là em ấy thi trượt, từ môn này đến môn này là em ấy thi lại. Có hơn chục môn, mà học lại thi lại nhiều quá".

Thương ngày nắng về tập 23 sẽ phát sóng lúc 21h40 ngày 4/1 trên VTV3.