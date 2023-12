Thuê xe ô tô rồi mang đi bán, nam thanh niên 'nướng' hết tiền vào cờ bạc

(VTC News) -

Ngày 21/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Huỳnh Văn Thắng (SN 2002, trú thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố Huỳnh Văn Thắng. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, để có tiền tiêu xài cá nhân, Huỳnh Văn Thắng nảy sinh ý định thuê xe ô tô của người khác để mang đi cầm cố lấy tiền.

Thông qua mạng xã hội Facebook, thấy tài khoản “Duc Nguyen” của N.C.Đ. (trú xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) có nhiều bài đăng cho thuê xe ô tô nên vào chiều 29/4/2023, Thắng điện thoại cho Đ. để trao đổi việc thuê xe và được Đ. đồng ý.

Khoảng 18h cùng ngày, Thắng đến nơi ở của Đ. tại thôn Cây Sanh, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh để thuê xe. Tại đây, Thắng nói dối là thuê xe để đi chơi trong thời gian 2 ngày với giá 900.000 đồng/ngày, xăng tự đổ, thanh toán sau. Đ. đồng ý và giao cho Thắng xe ô tô màu trắng và các giấy tờ xe có liên quan gồm giấy chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện, giấy đăng ký xe.

Sau khi tìm kiếm thông tin liên quan cầm cố, mua bán xe trên mạng Facebook, Thắng liên hệ và gặp D.M.H. (trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để bán xe. Khi gặp H., Thắng tự xưng là N.C.Đ. (chủ xe) và chốt giá bán chiếc ô tô trên là 400 triệu đồng.

Rất nhanh chóng, hai bên đồng ý giao nhận tiền cọc, viết giấy mua bán xe. Anh H. nhờ bạn chuyển tiền cho Thắng 2 lần vào tối 29/4 và sáng 30/4.

Thắng thừa nhận đã dùng số tiền bán xe để chơi game đánh bạc trên mạng và thua hết.