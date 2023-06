Thuê xe ô tô, lên mạng đặt làm giả giấy tờ rồi đem đi cầm cố

(VTC News) -

Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết đang thụ lý, điều tra vụ việc nêu trên.

Trước đó, giữa tháng 6 vừa qua, Huỳnh Ngọc Trọng (SN 1989, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) đến tiệm cầm đồ của anh D.T.V. (thị trấn Trà My) để cầm cố chiếc ô tô cùng giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô mang tên Đ.T.H. (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) với số tiền 400 triệu đồng.

Chiếc xe ô tô mà Trọng thuê rồi cầm cố. (Ảnh: C.A)

Trong quá trình giao dịch, anh V. nghi ngờ giấy đăng ký xe trên là giả nên trình báo cơ quan công an.

Qua quá trình làm việc, Trọng khai nhận xe ô tô được đối tượng thuê tại Núi Thành, còn giấy tờ được đặt làm giả qua mạng xã hội.

Cách đây không lâu, Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt tạm giam Hồ Triều Tiên (SN 1993, trú xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ vụ việc, trong 2 tháng 4-5/2023, Hồ Triều Tiên thuê chiếc xe máy SH tại cơ sở cho thuê xe trên địa bàn quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng và xe máy nhãn hiệu Wave của người phụ nữ trên địa bàn TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Sau đó, Tiên sử dụng tài khoản mạng xã hội tìm người làm giả giấy tờ của các xe trên. Khi nhận được số giấy tờ giả, Tiên mang 2 xe cùng giấy tờ giả đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh để cầm cố và nhận số tiền 29 triệu đồng.

Chưa dừng lại, Hồ Triều Tiên tiếp tục đến một tiệm cầm đồ khác trên địa bàn huyện Phú Thịnh. Tại đây, đối tượng đạt thỏa thuận cầm cố chiếc SH (tiệm cầm đồ ở thị trấn Phú Thịnh đang giữ) với giá 35 triệu đồng. Tin lời, chủ tiệm cầm đồ này đã đưa tiền cho Tiên chuộc xe.

Được biết, Hồ Triều Tiên đã có 3 tiền án về tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

THANH BA