Thuê lại xe sau khi bán, nam thanh niên đem đi cầm cố

Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Hồ Tấn Đạt (SN 1996, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình) để điều tra về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố đối với Hồ Tấn Đạt. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu xài nên Hồ Tấn Đạt đã lên mạng xã hội liên hệ, cung cấp thông tin để thuê người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô BKS 92H1-819.35 mang tên Hồ Tấn Đạt.

Ngày 13/5/2022, Đạt bán chiếc xe trên cho anh L.V.T. (trú cùng xã) kèm theo giấy chứng nhận đăng ký giả với giá 60 triệu đồng.

Sau đó, Đạt thuê lại chiếc xe này để sử dụng. Đến tháng 11/2022, Đạt đem xe mô tô trên đến tiệm cầm đồ tại phường An Sơn, TP Tam Kỳ cầm cố lấy 50 triệu đồng và bỏ trốn khỏi địa phương, cắt liên lạc với T.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, Đạt đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

