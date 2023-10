Thực phẩm đóng hộp để được bao lâu?

(VTC News) -

Do không dễ hỏng, thực phẩm được những người bận rộn chọn làm giải pháp tình thế trong những lần cần chuẩn bị bữa ăn trong thời gian ngắn nhất. Nó rất tiện lợi để bạn mang theo khi đi picnic hay đi xa, và càng phù hợp trong các tình huống khẩn cấp như mưa bão, lũ lụt, mất điện...

Đóng hộp là cách tuyệt vời để kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm, nhưng cụ thể từng loại đồ hộp để được bao lâu lại là điều khiến nhiều người băn khoăn.

Đồ hộp để được bao lâu?

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), hầu hết các loại thực phẩm đóng hộp sẽ tồn tại vô thời hạn chừng nào chúng còn được giữ ở tình trạng tốt nhất (nghĩa là không bị rỉ sét, không có vết lõm lớn, méo móp hoặc phình lên).

Chuyên gia Mitzi Baum, giảng viên về an toàn thực phẩm của Đại học Bang Michigan, Mỹ, giải thích, có nhiều thông số in trên hộp thực phẩm, bao gồm ngày sản xuất, thông tin cơ sở sản xuất, mã lô cũng như hạn sử dụng và hạn bán. Tuy nhiên, hạn sử dụng và hạn bán thường đề cập đến khoảng thời gian mà sản phẩm duy trì chất lượng tốt nhất, hương vị tươi ngon nhất chứ không phải thời giạn chúng đủ an toàn để ăn.

Bạn có biết từng loại đồ hộp để được bao lâu? (Ảnh: The Daily Meal)

Các loại thực phẩm đóng hộp sẽ có sự thay đổi về mùi vị và kết cấu sau nhiều năm. Hạn sử dụng hay hạn bán được in trên lon của từng loại thực phẩm là nhằm đảm bảo chất lượng chứ không phải độ an toàn khi ăn.

Ngoài ra, loại thực phẩm đóng hộp tốt cho sức khỏe nếu để quá lâu cũng giảm giá trị dinh dưỡng, đó là lý do chúng cần được tiêu thụ trong một thời gian nhất định để có chất lượng tốt nhất.

Vậy đồ hộp để được bao lâu nếu được đóng hộp đúng cách và bảo quản tối ưu? Theo TS Bryan Quoc Le, nhà tư vấn thực phẩm, tác giả cuốn 150 câu hỏi khoa học thực phẩm, điều đó phụ thuộc vào từng loại thức ăn.

Những sản phẩm đóng hộp có hàm lượng axit cao như cà chua, trái cây và thực phẩm ngâm chua có thời hạn sử dụng ngắn hơn và thường giữ được chất lượng tốt nhất trong ​​12 - 18 tháng. Thực phẩm đóng hộp có hàm lượng axit thấp như thịt và rau có thể bảo quản được từ 2 đến 5 năm.

Để trả lời câu hỏi các loại đồ hộp để được bao lâu, bạn có thể tham khảo hạn sử dụng của một số sản phẩm phổ biến dưới đây:

- Trái cây (đào, lê, nhân bánh táo): 12 - 18 tháng

- Cà chua (nguyên quả, nghiền, sốt): 12 - 18 tháng

- Rau ngâm: 12 - 18 tháng

- Đậu Hà Lan, ngô, đậu xanh: 2 - 5 năm

- Đậu đen, đậu thận, đậu pinto, đậu gà: 2 - 5 năm

- Súp (không làm từ cà chua): 2 - 5 năm

- Thịt (giăm bông, cá ngừ, xúc xích): 2 - 5 năm.

Ăn đồ hộp quá hạn có an toàn?

Đồ hộp đã quá hạn sử dụng sẽ bị giảm hương vị, chất lượng dinh dưỡng không còn tối ưu; tuy nhiên việc sử dụng chúng thực sự không ảnh hưởng đến sức khỏe miễn là chúng vẫn ở tình trạng tốt.

Thực phẩm trong hộp đựng được xử lý vô trùng và niêm phong chân không, ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập nên sẽ không bị hỏng. Chỉ cần đảm bảo rằng hộp thực phẩm đó không bị phồng, rỉ sét, rò rỉ hoặc móp méo và luôn được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát thì nó vẫn an toàn.

Bộ Nông nghiệp Mỹ khuyến cáo, không bao giờ được bảo quản thực phẩm đóng hộp ở khu vực dưới bồn rửa, phía trên bếp và tầng hầm ẩm ướt. Đồ hộp không nên tiếp xúc với nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp vì sẽ làm tăng nguy cơ hư hỏng, phồng, bung hộp.