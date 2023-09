(VTC News) -

Đối với nhiều người, ớt là thứ gia vị không thể thiếu, hễ không có ớt là họ cảm thấy bữa cơm trở nên mất ngon. Loại quả này có tác dụng kích thích vị giác, làm ấm người và cung cấp nhiều vitamin quý giá. Tuy nhiên, có những thực phẩm không nên ăn cùng ớt để tránh sự tương tác có hại.

3 loại thực phẩm không nên ăn cùng ớt

Trang People.com.cn đăng khuyến cáo của các chuyên gia sức khỏe của Trung Quốc về 3 loại thực phẩm không nên ăn cùng ớt.

Thứ nhất là dưa chuột. Nguyên nhân là ớt rất giàu vitamin C, với khoảng 198mg/100gram, cao gần gấp 4 lần so với cam, gấp 3 so với kiwi, đu đủ. Trong khi đó, dưa chuột chứa enzym phân hủy vitamin C. Enzym này không bị mất hoạt tính khi ta ăn sống dưa chuột, do đó nếu kết hợp với ớt, vitamin C trong ớt sẽ bị phá hủy, rất lãng phí.

Không chỉ ớt cay mà các loại ớt ngọt cũng rất giàu vitamin C, vì vậy nên tránh kết hợp với dưa chuột. Điều này cũng nên áp dụng với các loại rau củ quả giàu vitamin C khác.

Dưa chuột là một trong những thực phẩm bạn tuyệt đối không nên ăn cùng ớt nếu không muốn lãng phí nguồn vitamin C. (Ảnh: Health Digest)

Cà rốt cũng là loại thực phẩm bạn không nên ăn cùng ớt. Lý do cũng tương tự dưa chuột, loại củ này chứa enzym phân hủy vitaminC. Hai thực phẩm này khi kết hợp với nhau sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng của ớt.

Thứ ba là gan lợn. Dù xào, luộc hay nấu súp, gan lợn cũng không nên kết hợp với các loại rau giàu vitamin C như cà chua, ớt, đậu nành. Khi có một lượng nhỏ ion kim loại, vitamin C dễ bị oxy hóa và phân hủy. Chỉ một lượng nhỏ ion đồng cũng có thể đẩy nhanh quá trình oxy hóa vitamin C lên 1.000 lần. Gan lợn lại rất giàu đồng và sắt, có thể oxy hóa vitamin C thành vitamin C khử hydro, làm mất đi chức năng ban đầu.

Tương tự gan lợn, các loại gan bò, cừu... cũng là thực phẩm tuyệt đối bạn không nên ăn cùng ớt do nguyên nhân trên.

Các ion đồng, sắt trong gan lợn sẽ khiến vitamin C trong ớt bị oxy hóa. (Ảnh: Food Safety News)

Những ai không nên ăn ớt?

Bạn nên kiêng hoặc hạn chế ăn ớt nếu đang gặp các vấn đề sức khỏe dưới đây.

- Mắc bệnh trĩ: Đồ ăn cay nóng như ớt sẽ kích thích đường tiêu hóa, khiến cơn đau do bệnh trĩ trầm trọng hơn, thậm chí gây chảy máu và các triệu chứng khác. Người mắc bệnh trĩ nên uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây và ăn ít hoặc kiêng ăn ớt.

- Mắc các bệnh về mắt: Nếu bạn đang bị đau mắt đỏ, viêm giác mạc…, việc ăn ớt sẽ khiến tình trạng nặng thêm. Những đồ cay nóng khác như gừng, tỏi, tiêu, mù tạt... cũng ảnh hưởng đến hiệu quả chữa trị.

- Viêm túi mật mãn tính: Người mắc bệnh này nên tránh các thực phẩm cay như ớt, rượu trắng, mù tạt vì chúng có thể kích thích tiết axit dạ dày, dễ gây co túi mật, đau bụng.

- Chức năng tiêu hóa kém: Mặc dù ớt có thể làm tăng cảm giác thèm ăn nhưng nếu bạn tiêu hóa kém hay đang loét dạ dày, ớt sẽ kích thích niêm mạc đường tiêu hóa khiến tình trạng nặng hơn.

- Đang mang thai hoặc cho con bú: Thai phụ ăn nhiều ớt dễ bị viêm loét miệng, lưỡi, táo bón, có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Bà mẹ đang cho con bú nếu ăn ớt thì chẳng những bản thân bị nóng, táo bón mà còn làm nặng thêm tình trạng nóng trong của em bé, khiến con khó ngủ, hay quấy khóc.

- Viêm loét miệng: Những người bị nhiệt miệng, viêm loét miệng rất nhạy cảm với gia vị cay. Nếu không kiêng trong thời gian điều trị, vết loét sẽ nặng thêm và lâu khỏi, thậm chí gây đau đớn, bất tiện cho người bệnh.

Ngoài ra, những người đang bị sốt, táo bón, chảy máu cam, khô miệng, đau họng cũng không nên ăn ớt.