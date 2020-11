Thực nghiệm hiện trường vụ thai phụ sát hại cụ bà 79 tuổi ở Long An

Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Điệp (40 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) về tội giết người, cướp tài sản và đưa bị can này tới thực nghiệm hiện trường.

Hiện trường vụ việc.

Như VTC News đưa tin, chiều 12/11, lãnh đạo Công an tỉnh Long An xác nhận đã bắt giữ Huỳnh Thị Điệp (ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) khi người này đang trốn ở Tây Ninh, khu vực gần biên giới với Campuchia.

Bà Điệp được xác định là nghi phạm ra tay sát hại bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi) để cướp 12 chỉ vàng và 30 triệu đồng. Sau đó, bà Điệp cuốn thi thể bà Khuôn vào bao nilon, vứt vào nhà vệ sinh rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Cũng theo vị lãnh đạo Công an tỉnh Long An, khi gây án, bà Điệp đang mang thai gần tới ngày sinh con.

Trước đó, tối 6/11, lực lượng Công an tỉnh Long An tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi, ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa ) sau 9 ngày mất tích.

Thi thể bà Khuôn bị quấn trong bao nilon, bỏ trong nhà vệ sinh đóng kín cửa.

Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.