Tìm thấy thi thể cụ bà 79 tuổi bị quấn bởi túi nilon ở sau nhà hàng xóm

Tối 6/11, lực lượng Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi, ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa ) sau 9 ngày mất tích.

Thi thể bà Khuôn bị quấn trong bao nilon, bỏ trong nhà vệ sinh đóng kín cửa của bà Huỳnh Thị Điệp. Căn nhà của bà Điệp chỉ cách nhà nạn nhân khoảng 100 m.

Hiện trường vụ việc.

Trong quá trình điều tra lực lượng Công an phát hiện bà Điệp có nợ nần với bà Khuôn.

Trước đó, người nhà nạn nhân trình báo cơ quan chức năng về việc bà Khuôn nói đi lấy tiền lãi nhưng không quay về.

Hiện Công an đang điều tra, làm rõ sự việc.