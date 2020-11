Nghi phạm sát hại cụ bà 79 tuổi ở Long an khai gì?

Chiều 13/11, Công an tỉnh Long An cho biết đã hoàn tất việc lấy lời khai của nghi phạm Huỳnh Thị Điệp (50 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa) để làm rõ về hành vi giết người và cướp tài sản.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Theo lời khai của bà Điệp, do nợ bà Khuôn 10 triệu đồng nhưng không có khả năng trả nợ nên đã lên kế hoạch sát hại bà.

Khi Điệp thấy bà Khuôn mang theo nhiều tài sản nên đã giết bà Khuôn và giấu xác vào nhà vệ sinh, sau đó lên Tây Ninh lẩn trốn tại khu vực biên giới Campuchia.

Như VTC News đưa tin, tối 6/11, lực lượng Công an tỉnh Long An tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi, ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa ) sau 9 ngày mất tích.

Thi thể bà Khuôn bị quấn trong bao nilon, bỏ trong nhà vệ sinh đóng kín cửa.

Công an tỉnh Long An đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định.