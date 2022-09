Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

(VTC News) -

Liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 12 người chết ở TP Thuận An (Bình Dương), sáng 7/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký, ban hành Công điện, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc.

Công điện nêu rõ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương nhanh chóng chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Nhiều xe chuyên dụng được điều tới hiện trường tham gia dập lửa và cứu hộ, cứu nạn.

Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp UBND các địa phương có kế hoạch kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Trưa 7/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết đã phân công Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng đến hiện trường vụ cháy để trực tiếp chỉ đạo công tác dập lửa, cứu hộ, cứu nạn.

Ông Võ Văn Minh yêu cầu các lực lượng tiếp tục tập trung tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy vì có thể nhiều người đang mắc kẹt chưa được tìm thấy. Các đơn vị y tế tập trung cứu chữa, điều trị tốt cho những người bị thương; tận tình hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho người thân các nạn nhân tử vong.

Ông Minh khẳng định, sau khi điều tra, nếu phát hiện sai phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy sẽ xử lý nghiêm theo quy định, ai bao che sẽ bị xử lý nặng.

Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Phú.

“Sau khi xử lý xong vụ cháy, các ngành, địa phương tổng rà soát, kiểm tra tất cả cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn về công tác phòng cháy chữa cháy”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh nói.

Ông Minh cũng xác nhận đã cập nhật được số người thương vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú ở TP Thuận An. Thống kê ban đầu, có 12 người chết, 2 người bị thương nặng, hơn 10 người được đưa ra ngoài an toàn.

Như VTC News đưa tin, khoảng 21h ngày 6/9, quán karaoke An Phú nằm trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP Thuận An,) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Do ngọn lửa bùng phát ở lầu 3, nên nhiều nhân viên và khách đang ở lầu 3 bị bít lối đi. Quá hoảng loạn, một số người mắc kẹt đã nhảy lầu để thoát thân.

Nhiều người bị thương nặng, xe cứu thương được điều tới hỗ trợ các nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP Thuận An nhanh chóng có mặt triển khai công tác dập lửa, đồng thời tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt.

Đến 22h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, đến 7h ngày 7/9, ngọn lửa tiếp tục bùng cháy trở lại.