Ảnh: Hiện trường vụ cháy karaoke ở Bình Dương, ít nhất 12 người chết

Như VTC News đưa tin, khoảng 21h ngày 6/9, quán karaoke An Phú nằm trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do ngọn lửa bùng phát ở lầu 3, nên nhiều nhân viên và khách đang ở lầu 3 bị bít lối đi. Quá hoảng loạn, một số người mắc kẹt đã nhảy lầu để thoát thân.