Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai

(VTC News) -

Lào Cai là tỉnh thuộc vùng cao, biên giới phía Tây Bắc với đường biên giới trên 182 km. Do đó, lực lượng Biên phòng Lào Cai có nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm vừa bảo vệ chủ quyền quốc gia, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Trong thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Lào Cai luôn nỗ lực phấn đất, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao về tham mưu, tham gia quản lý, bảo vệ biên giới; công tác đối ngoại biên phòng, quan hệ chặt chẽ với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới nước láng giềng; làm tốt vai trò "Đội quân chiến đấu", "Đội quân công tác", "Đội quân dân vận"; luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân các dân tộc, "cùng ăn, cùng ở với đồng bào".

Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định khu vực biên giới, củng cố lòng tin của nhân dân.

Thời gian qua đã đấu tranh thành công với nhiều chuyên án trên các lĩnh vực, trong đó có 5 chuyên án xâm phạm an ninh quốc gia; 118 vụ buôn bán ma tuý; trực tiếp giải cứu và tiếp nhận qua trao trả 594 nạn nhân trong các vụ án buôn bán người và nhiều chuyên án lớn khác.

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng Lào Cai không quản khó khăn, gian khổ thực hiện nhiệm vụ kép bảo vệ biên giới và phòng chống dịch, trở thành “vành đai thép” giữ vững vùng xanh, bảo đảm cuộc sống hạnh phúc, bình yên, an toàn cho nhân dân.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bộ đội Biên phòng Lào Cai thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu là “Đoàn kết, cảnh giác; Liêm chính, kiệm cần; Hoàn thành nhiệm vụ; Khắc phục khó khăn; Dũng cảm trước địch; Vì nước quên thân; Trung thành với Đảng; Tận tụy với dân”.

Thủ tướng yêu cầu, Bộ đội Biên phòng Lào Cai triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, và các cấp.

Chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc quốc giới, đặc biệt tại những khu vực nhạy cảm, kịp thời phát hiện và xử lý phù hợp, hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới, không để bị động, bất ngờ.

Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng về nhiệm vụ quốc phòng và tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu; tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng.

Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, luyện tập thành thục các phương án, kế hoạch, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng khác để bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Làm tốt công tác phòng chống dịch.

Tiếp tục củng cố đoàn kết nội bộ và đoàn kết quân dân; tích cực xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội ở các xã, phường biên giới và tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền các văn kiện pháp lý về biên giới, cửa khẩu, Luật Biên phòng, quy chế khu vực biên giới đất liền, quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh về mọi mặt, chấp hành nghiêm các chế độ nề nếp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Với tinh thần "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", Thủ tướng tin tưởng rằng các Bộ đội Biên phòng Lào Cai sẽ phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân tin tưởng giao phó, góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - hình ảnh người lính Biên phòng mang quân hàm xanh.

Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.