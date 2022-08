Thủ tướng khảo sát các công trình, dự án trọng điểm tại tỉnh Lào Cai

Trong chương trình công tác tại Lào Cai chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, chiều 27/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác kiểm tra, khảo sát các dự án trọng điểm tại Lào Cai gồm: Dự án Cảng hàng không Sa Pa; Dự án xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai đến thị trấn Sa Pa; Khu hợp tác kinh tế biên giới Kim Thành-Bản Vược và quy hoạch xây dựng Khu công viên cảnh quan, văn hóa du lịch Kim Thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác kiểm tra Dự án xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa khu vực cầu Móng Sến. (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)

Dự án xây dựng Cảng hàng không Sa Pa tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) với tổng mức đầu tư hơn 6.948 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, Cảng hàng không Sa Pa được xây dựng đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C và là sân bay quân sự cấp II, công suất 1,5 triệu hành khách/năm. Giai đoạn 2, dự kiến hoàn thiện, thực hiện sau năm 2028 sẽ hoàn thành các hạng mục của dự án để đạt công suất 3 triệu khách/năm.

Khảo sát, kiểm tra tiến độ Dự án Cảng hàng không Sa Pa, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, tỉnh Lào Cai và đơn vị đầu tư phối hợp xây dựng quy hoạch, đầu tư xây dựng cảng hàng không Sa Pa theo hướng sân bay lưỡng dụng, hiện đại, tính đến phát triển lâu dài. Cùng với quy hoạch sân bay phải quy hoạch, xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng liên quan, kết nối liên thông và các công trình, dịch vụ phụ trợ.

Thủ tướng cũng thăm khu tái định cư của các hộ nhường đất cho xây dựng Cảng hàng không Sa Pa. Thủ tướng vui mừng vì bà con bày tỏ đồng thuận và chứng kiến cuộc sống của người dân tái định cư ổn định, nhà cửa khang trang... Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương và nhà đầu tư phối hợp chăm lo cho người dân tái định cư có cuộc sống tại nơi ở mới tốt hơn hoặc ít nhất bằng với nơi ở cũ; xây dựng cơ cấu hạ tầng, chỗ ở cho nhân dân, tạo ra khu dân cư văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Thủ tướng cũng đề nghị người dân tiếp tục ủng hộ chủ trương của Đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện phát triển kinh tế-xã hội; giữ gìn an ninh, trật tự; hỗ trợ các đơn vị thi công và khai thác sân bay sau này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác kiểm tra Dự án xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa khu vực cầu Móng Sến. (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)

Theo Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 20/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức hợp đồng BOT nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, xóa các điểm đen, giảm nguy cơ tai nạn giao thông trên quốc lộ 4D, rút ngắn thời gian đi từ Lào Cai đến Sa Pa và ngược lại…

Dự án gồm 2 tuyến, trong đó cải tạo tuyến quốc lộ 4D hiện hữu với chiều dài hơn 29 km; xây dựng mới Tỉnh lộ 155 nối Sa Pa với Lào Cai theo hướng song song với quốc lộ 4D với chiều dài hơn 25 km. Quy mô đầu tư, đầu tư xây dựng dự án theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi với 2 làn xe.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công song phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình vì tuyến đường xây dựng ở địa hình khó khăn, đèo dốc hiểm trở, dễ sạt lở về mùa mưa; cùng với đó, tuyến đường và các cầu qua sông trên tuyến lại là công trình phục vụ du lịch và là các điểm nhấn về cảnh quan...

Về đề xuất đầu tư mở rộng, hoàn thiện tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai đoạn qua tỉnh Lào Cai, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, tỉnh Lào Cai và nhà đầu tư nghiên cứu theo hướng làm tuyến mới, không bám các tuyến giao thông cũ. Tuyến đường phải thẳng nhất, ngắn nhất có thể, giảm giải phóng mặt bằng, tránh ảnh hưởng dân cư, ảnh hưởng tới đất rừng; với phương châm qua sông thì bắc cầu, qua núi thì khoét núi. Cùng với khơi thông điểm nghẽn về giao thông, tuyến đường còn tạo ra không gian phát triển mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác khảo sát vị trí Khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại khu Kim Thành - Bản Vược và quy hoạch xây dựng Khu công viên cảnh quan, văn hóa du lịch Kim Thành, thành phố Lào Cai.

Tại đây, Thủ tướng nghe báo cáo các quy hoạch: Quy hoạch tỉnh Lào Cai; Quy hoạch chung dọc sông Hồng thuộc địa phận thành phố Lào Cai; Quy hoạch Khu kinh tế tỉnh Lào Cai; Quy hoạch Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Kim Thành - Bản Vược; quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công viên cảnh quan, văn hóa du lịch Kim Thành, thành phố Lào Cai.

Thủ tướng chỉ đạo, việc lập các quy hoạch phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, sát thực tế, khả thi, phát huy được tiềm năng khác biệt; các quy hoạch phải hướng tới phát triển cân bằng và hài hòa các lĩnh vực kinh tế-xã hội, đảm bảo “an sinh - an ninh - an dân”, giữ đất, giữ rừng, ổn định dân cư, đảm bảo cảnh quan, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.