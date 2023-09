Cùng dự cuộc gặp gỡ có: Bộ trưởng Bộ Công An, Đại tướng Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh; Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tại cuộc gặp mặt, đại diện kiều bào bày tỏ vui mừng sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ trở thành Đối tác chiến lược toàn diện của nhau, đặc biệt vui mừng về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian qua, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19, tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế.

Khẳng định là bộ phận quan trọng không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam như Đảng, Nhà nước đã xác định, kiều bào mong muốn tiếp tục cụ thể hóa chính sách mang nặng tình ruột thịt, nghĩa đồng bào này để kiều bào được đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng đất nước và vun đắp quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

Kiều bào cũng báo cáo với Thủ tướng về những việc làm thiết thực của bà con trong việc giữ gìn, phát huy, quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ như việc dạy tiếng Việt tại Hoa Kỳ…; các hoạt động hướng tới quê hương, đất nước. Đồng thời đề xuất, hiến kế với Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ về việc thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Bênh cạnh đó, mong muốn Đảng, Nhà nước có có cơ chế kết nối người Việt trên toàn thế giới, để tạo mối đoàn kết rộng lớn, sức mạnh tổng hợp, chung tay xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Bày tỏ vui mừng được gặp lại cộng đồng người Việt Nam tại San Francisco và các vùng lân cận sau hơn 1 năm 4 tháng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới kiều bào.

Ôn lại quá trình lịch sử quan hệ hết sức đặc biệt giữa Việt Nam – Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đến nay Việt Nam đã có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với cả 5 nước Thường trực Hội đồng bản an Liên hợp quốc và là đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện với trên 30 nước trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ phát triển trên cả 3 bình diện song phương, khu vực và quốc tế.

Nhắc lại việc cách đây gần 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman bày tỏ mong muốn thiết lập đầy đủ với Hoa Kỳ và việc Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ lên tầm cao mới là nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Thủ tướng cho biết, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ phát triển trên cả 3 bình diện song phương, khu vực và quốc tế. Trong đó kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục là điểm sáng và là động lực của quan hệ song phương với kim ngạch hai chiều đạt hơn 123 tỷ USD vào năm 2022. Hợp tác giữa hai nước về khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, an ninh - quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó với biến đổi khí hậu, giao lưu nhân dân… tiếp tục đạt nhiều tiến triển quan trọng.

Cho rằng, trong quá trình phát triển quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nói chung và bà con ở California nói riêng có đóng góp quan trọng, Thủ tướng nhắc lại câu trong Tuyên bố chung giữa Tổng Bí thư và Tổng thống Biden: "Hai Nhà Lãnh đạo đánh giá cao những đóng góp to lớn của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đối với sự phát triển của quan hệ hai nước. Tổng thống Biden khẳng định cộng đồng người Hoa Kỳ gốc Việt là một trong những cộng đồng thành công, năng động, sáng tạo nhất tại Hoa Kỳ".

Thủ tướng cho biết, cộng đồng kiều bào nói chung ngày càng tăng về số lượng và mở rộng về địa bàn với khoảng 6 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 0,6 triệu là chuyên gia, trí thức. Vai trò, vị thế và uy tín của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong xã hội sở tại tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Cho biết, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ tiếp tục phát triển lớn mạnh, là cộng đồng người Việt đông nhất trên toàn thế giới, Thủ tướng nhấn mạnh, ngày càng có nhiều người Việt thành đạt trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục; khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và đồng bào ta ở Hoa Kỳ nói riêng, "là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam".

Quang cảnh buổi gặp gỡ.

Sau 2 năm đi vào thực hiện, Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới đã thể hiện được tính đúng đắn và nhất quán trong chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước về củng cố vững chắc đại đoàn kết dân tộc; góp phần thúc đẩy công tác người Việt Nam ở nước ngoài toàn diện hơn, đáp ứng thêm nhiều nguyện vọng, mong muốn chính đáng của đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng cho biết vừa qua một số luật đã được sửa đổi, bổ sung như về xuất nhập cảnh, nhất là cấp thị thực điện tử để tạo thuận lợi hơn.

"Tôi đánh giá cao vai trò đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là trưởng thành trên khắp cả các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, doanh nhân, các lĩnh vực khác cũng đều phát triển. Chúng ta hết sức tự hào và cũng mong cộng đồng tiếp tục đoàn kết, thống nhất. Đoàn kết trong nước, đoàn kết với nước ngoài, đoàn kết trong cộng đồng, đoàn kết để thành công" - Thủ tướng nói.

Các ban, bộ, ngành từ trung ương tới địa phương tích cực quán triệt, đưa vào thực tiễn các nội dung của Kết luận 12 nhằm thực hiện hiệu quả công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện tình cảm và trách nhiệm chăm lo cho kiều bào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nội hàm của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện không chỉ dựa trên nhu cầu, tiềm năng của hai nước mà còn dựa trên tiềm năng, thế mạnh của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ nhằm phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng, đóng góp trong việc vun đắp và phát triển mối quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu của hai nước.

Thông tin với bà con về tình hình trong nước, Thủ tướng cho biết, sau đại dịch COVID-19, tình hình kinh tế - xã hội phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, tích cực, hiệu quả, toàn diện; vị thế và uy tín quốc tế của đất nước được nâng cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh "đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công", Thủ tướng mong muốn thời gian tới, cộng đồng doanh nhân, các nhà trí thức, nhà khoa học người Việt tại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, có những dự án cụ thể, hoạt động hợp tác sâu rộng hơn nữa, với tư duy mới, cách là mới thực sự đột phá, đặc biệt là tận dụng được sự ủng hộ và cam kết của Hoa Kỳ trong hỗ trợ Việt Nam.

Chia sẻ, ghi nhận các ý kiến, những nguyện vọng, đề xuất của bà con, Thủ tướng Chính phủ cho biết sẽ giao các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung rà soát, nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần kịp thời, thấu đáo.

Kết thúc buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu, kiều bào cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc thể hiện tình cảm quê hương, nét đẹp đất nước, con người Việt Nam và tôn vinh văn hóa Việt Nam do nam nữ diễn viên, ca sĩ Nhà Hát Ca Múa Nhạc Việt Nam biểu diễn.