(VTC News) -

Các chính trị gia Australia hôm 24/1 cho biết, Đảng Tự do của Thủ tướng Scott Morrison đã mất quyền truy cập vào tài khoản WeChat chính thức của ông. Trong khi đó, tài khoản vẫn đang hoạt động và được kiểm soát viên người Trung Quốc điều hành với các nội dung đăng tải nói về cuộc sống của người Trung Quốc ở Australia.

Trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc ngày càng gia tăng, hai đảng chính trị lớn của Australia đã sử dụng nền tảng truyền thông xã hội WeChat - thuộc sở hữu của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Tencent Holdings, để giao tiếp với cử tri Australia gốc Hoa tại các khu vực bầu cử kể từ năm 2019.

Thủ tướng Australia mất quyền kiểm soát tài khoản WeChat. (Ảnh minh họa)

Trước thềm cuộc bầu cử quốc gia sẽ diễn ra vào tháng 5, chính phủ Australia phải sử dụng tài khoản của ông Morrison để quảng bá các chính sách trong dịp nghỉ tết của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/2. Văn phòng Thủ tướng đã đưa ra nhiều yêu cầu tới WeChat để lấy lại quyền truy cập vào tài khoản nhưng không có kết quả, lần gần đây nhất vào ngày 10/1, theo Reuters.

Tencent chưa đưa ra bình luận với Reuters về thông tin này.

Cả Đảng Tự do và Đảng Lao động Australia đều thiết lập tài khoản WeChat chính thức cho các nhà lãnh đạo thông qua các cơ quan thuê ngoài. Tài khoản Scott Morrison được đăng ký vào năm 2019 với tên một công dân Trung Quốc ở đại lục làm người điều hành.

Với ảnh của Thủ tướng Morrison, ban đầu tài khoản này đăng những thông báo nổi bật về nền kinh tế hoặc đại dịch COVID-19, được dịch sang tiếng Trung Quốc.

Nhưng vào tháng 1, tài khoản được đổi tên thành "Australia China New Life", và cho biết sẽ cung cấp thông tin về Trung Quốc ở Australia. Theo Reuters, việc đăng ký tài khoản hiện được liên kết với công ty công nghệ, Fuzhou 985 ở tỉnh Phúc Kiến.

Thượng nghị sĩ đảng Tự do James Paterson, Chủ tịch Ủy ban Tình báo và An ninh của Quốc hội Australia, cho rằng vụ việc là một ví dụ về "kiểm duyệt" và "can thiệp từ nước ngoài".

Ông cho biết trên đài phát thanh Australia rằng: “Có 1,2 triệu người Australia gốc Trung Quốc chủ yếu sử dụng dịch vụ này và giờ đây họ không còn tiếp cận được tin tức và thông tin từ Thủ tướng của họ nữa”.

Fergus Ryan, nhà phân tích cấp cao của Viện Chính sách Chiến lược Australia, cho biết việc đăng ký tài khoản WeChat của Thủ tướng dưới tên của một công dân Trung Quốc là "rủi ro và thiếu sáng suốt", đồng thời dường như vi phạm các quy tắc của WeChat.

Ông nói: “Bất kỳ tài khoản nào được thiết lập theo cách này đều có thể bị đóng ngay lập tức".

Vào tháng 12/2020, tài khoản WeChat của ông Scott Morrison tạm thời bị chặn trong bối cảnh căng thẳng chính trị giữa Canberra và Bắc Kinh về hình ảnh một binh lính Australia ở Afghanistan.

Khi đó, một thông báo từ WeChat cho biết nội dung này đã vi phạm các quy định, bao gồm xuyên tạc các sự kiện lịch sử và gây nhầm lẫn cho công chúng.