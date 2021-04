Thu phí căn cước cao hơn quy định ở Hải Phòng: Đình chỉ thêm 3 cán bộ công an

(VTC News) -

Tối 14/4, Công an TP Hải Phòng cho biết, Giám đốc Công an thành phố đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác thêm 3 cán bộ công an ở huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) liên quan vụ thu phí làm căn cước công dân gắn chip cao hơn quy định để xác minh, làm rõ trách nhiệm có liên quan.

Hình ảnh người dân nộp phí làm căn cước gắn chíp và được trả lại tiền thừa tại xã Tiên Minh (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Cụ thể, Công an TP Hải Phòng tạm đình chỉ công tác đối với Đội trưởng, Đội phó Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an huyện Tiên Lãng và Trưởng Công an xã Tiên Minh (huyện Tiên Lãng).

Trước đó, ngày 4/4/2021, Công an TP Hải Phòng nhận được phản ánh của công dân ở xã Tiên Minh về vụ việc trên. Ngay sau đó, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và Công an huyện Tiên Lãng xác minh làm rõ.

Ngày 9/4/2021, Chủ tịch UBND xã Tiên Minh ký quyết định đình chỉ công tác đối với 2 công an xã bán chuyên trách có liên quan trực tiếp đến vụ việc trên.