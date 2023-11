Thủ khoa đầu vào, nam sinh lớp 9 lên thẳng đại học, thạc sĩ không cần thi

Kỳ thi tuyển chọn 'Lớp tài năng trẻ'

Đại học Giao thông Tây An nằm trong 9 trường do chính phủ Trung Quốc khởi xướng, thuộc dự án 211 và 985. Trong đó, 211 là dự án 100 đại học do chính phủ nước này xây dựng để phát triển kinh tế xã hội. 985 là dự án của chính phủ kết hợp với Bộ Giáo dục Trung Quốc xây dựng đại học mang đẳng cấp thế giới.

'Lớp tài năng trẻ' của Đại học Giao thông Tây An là chương trình đặc biệt dành cho thanh thiếu niên khắp nơi trên thế giới sở hữu trí thông minh phi thường. Sinh viên được đào tạo theo mô hình nhân tài trẻ kết hợp với giáo dục đổi mới có chất lượng nhằm hướng đến sự phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và nghệ thuật.

Kỳ thi tuyển chọn 'Lớp tài năng trẻ' gồm 4 vòng: Thi viết (Toán cơ bản, tiếng Anh, Nghệ thuật và Khoa học Tự nhiên); Kiểm tra thể lực; Kiểm tra môn chuyên và phỏng vấn.

Trương Kiệt Minh cho biết, năm 2023, đề thi tập trung vào kiểm tra tư duy, đánh giá quá trình xử lý và phương pháp giải quyết vấn đề: "So với kỳ thi thông thường, việc tuyển chọn tài năng trẻ khác về mục đích, nội dung và điểm kiến ​​​​thức đánh giá".

Điểm chung của những nhân tài trẻ hiện nay là lý tưởng sống cao cả, cá tính mạnh mẽ, kiên trì đến cùng và không thừa nhận thất bại, sở thích đa dạng, tinh thần lạc quan và dám nghĩ dám làm. Giáo sư Bạch Văn Kiệt - Trưởng nhóm tuyển sinh của Đại học Giao thông Tây An, chia sẻ phẩm chất chung của sinh viên đỗ lớp tài năng trẻ như sau:

Thứ nhất, ham học hỏi, tiếp thu tốt và nền tảng kiến ​​thức sâu rộng; Thứ hai, giỏi quan sát và phát hiện, cách tư duy và giải quyết vấn đề độc đáo; Thứ ba, mong muốn đổi mới, sáng tạo và đam mê nghiên cứu; Thứ tư, không ngại khó, kiên trì và có khả năng thích ứng.