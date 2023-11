Vẻ đẹp gây 'sốt' mạng của nữ sinh 16 tuổi vào thẳng đại học, 20 tuổi học tiến sĩ

Truyền thông Trung Quốc xôn xao về một nữ sinh 21 tuổi ở Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc) là nghiên cứu sinh năm 2 tại Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu thuộc Đại học Công nghệ Tây An. Tuyết cho biết: "Tôi là nghiên cứu sinh được tuyển thẳng, điều này khiến tôi gặp nhiều áp lực. So với các anh chị và tiền bối đi trước, ít nhiều tôi có phần thiệt thòi vì không được đào tạo qua hệ thạc sĩ".

Tuy nhiên, nữ sinh vẫn lạc quan bày tỏ áp lực sẽ trở thành động lực để tiếp tục hành trình nghiên cứu khoa học. Trên mạng xã hội, nhiều người để lại bình luận: "Đúng là con nhà người ta, đã xinh còn giỏi".

Trong ấn tượng của bạn bè, Vương Hiểu Tuyết trầm tính, ít nói và học rất giỏi. Nữ sinh sở hữu vẻ ngoài trong trẻo, xinh đẹp được ví là 'ngôi sao điện ảnh'. Họ thường đùa, với nhan sắc này Vương Hiểu Tuyết có thể dựa vào ngoại hình để kiếm sống. Nhưng với nữ sinh, con đường đi đến thành công chỉ xuất phát bằng tài năng và sức lực của bản thân.

Vương Hiểu Tuyết, 21 tuổi, là nghiên cứu sinh năm 2 ngành kỹ thuật tại Đại học Công nghệ Tây An. (Ảnh: Sohu)

Trước đó, năm 2018, nữ sinh được tuyển thẳng vào Đại học Công nghệ Tây An ngành Công nghệ tạo hình và Điều khiển vật liệu. Bắt đầu cuộc sống sinh viên ở tuổi 16, nhưng nữ sinh không gặp nhiều khó khăn trong quá trình học.

Năm nhất, Vương Hiểu Tuyết đã chú trọng đến điểm số, hầu hết các kỳ thi đều đứng nhất trường. Ngoài ra, nữ sinh cũng tập trung nâng cao chuyên môn, đọc nhiều sách để làm 'giàu' vốn kiến ​​thức của bản thân. Thầy cô trong khoa chia sẻ: "Điểm các môn của Vương Hiểu Tuyết luôn đứng đầu lớp. Nữ sinh còn nhận được học bổng quốc gia".

Là con gái nhưng đam mê học kỹ thuật, Vương Hiểu Tuyết nhận thức rõ phía trước phải đối mặt với nhiều thử thách và khó khăn. Do đó, suốt 4 năm, nữ sinh duy trì thói quen thời gian rảnh đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, công sức của Vương Hiểu Tuyết được đền đáp xứng đáng.

Tháng 10/2022, nữ sinh tốt nghiệp đại học loại xuất sắc chuyên ngành Công nghệ tạo hình và Điều khiển vật liệu. Ở tuổi 20, cô được đặc cách học thẳng lên tiến sĩ. Trong khi bạn bè đồng trang lứa lo lắng cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học hoặc tìm việc làm, Vương Hiểu Tuyết trở thành nghiên cứu sinh trẻ nhất Đại học Công nghệ Tây An.

Thông tin này thu hút sự quan tâm của thanh niên Trung Quốc. Một sinh viên bày tỏ: "Thật tuyệt vời bằng tuổi người ta, tôi hết ngủ trong ký túc xá đến giờ lại hỏi bạn hôm nay ăn gì?". Sinh viên khác cho hay: "Đọc xong tin này, tôi quay lại nhìn chính mình và cảm giác thật khó nói".

Vương Hiểu Tuyết trở thành nghiên cứu sinh trẻ nhất Đại học Công nghệ Tây An ở tuổi 20. (Ảnh: Sohu)

Nói về khó khăn khi trở thành nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật ở tuổi 21, Vương Hiểu Tuyết cho biết, đây là thách thức lớn: "Thời gian học của tôi ngắn hơn so với các anh chị. Tôi chỉ có 5 năm để lấy bằng tiến sĩ. Do đó, tôi cần phải tập trung cao độ". Trường hợp, Vương Hiểu Tuyết bảo vệ luận án tiến sĩ không thành công, sẽ phải học lại từ thạc sĩ.

Trở thành hình mẫu 'con nhà người ta', Vương Hiểu Tuyết ý thức được sứ mệnh của bản thân. "Nhìn vào mặt tích cực, tôi đại diện cho thế hệ trẻ của đất nước luôn cống hiến hết mình, nỗ lực và không ngừng sáng tạo, đổi mới. Mặt trái mạng xã hội và truyền thông là con dao hai lưỡi, có thể tôi mất 10 năm khổ luyện không ai biết, nhưng chỉ cần 1 lần vấp ngã ai cũng hay", nữ sinh chia sẻ áp lực của bản thân sau khi được truyền thông quan tâm.