Thu hồi cà phê giảm cân Hoàng Gia chứa chất cấm

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có quyết định về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm bổ sung cà phê Hoàng Gia hỗ trợ giảm cân.

Sản phẩm do Công ty TNHH dược mỹ phẩm Lasva, địa chỉ: xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội (nay đổi tên thành Công ty TNHH nghiên cứu và phát triển dược mỹ phẩm Thịnh Việt Pharma (địa chỉ xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) tự công bố và sản xuất.

Đơn vị chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm: Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát (địa chỉ ở huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình).

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các doanh nghiệp nêu trên tiến hành thu hồi sản phẩm thực phẩm bổ sung cà phê Hoàng Gia. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Yên Thủy, Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình kiểm tra, giám sát việc chấp hành của Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội và Sở Y tế/ Ban Quản lý An toàn thực phẩm/Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố kiểm tra, giám sát việc lưu hành sản phẩm thực phẩm bổ sung cà phê Hoàng Gia.

Mới đây, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đã tiếp nhận, điều trị cho nữ bệnh nhân 37 tuổi ở Hà Nội vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật, tổn thương não sau 4 ngày uống cà phê giảm cân Hoàng Gia. May mắn, sau khi nhập viện, bệnh nhân được các bác sĩ hồi sức cấp cứu, hỗ trợ hô hấp kịp thời nên tình trạng đã dần cải thiện.

Kết quả giám định của Viện Pháp y cho thấy trong loại cà phê giảm cân có chứa Sibutramine, một chất độc đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong tân dược, thực phẩm chức năng vì những tác dụng nguy hiểm tới sức khỏe người dùng.