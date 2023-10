Thủ đoạn bắn trộm dê rồi trốn chạy của 3 cựu công an ở huyện Mỹ Đức

(VTC News) -

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, khoảng 11h30 ngày 26/6, tại trụ sở Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Bùi Tiến Tùng và Nguyễn Văn Nhân ngồi nói chuyện rồi rủ nhau đi bắn chim. Sau khi thống nhất, Nguyễn Văn Nhân gọi điện thoại cho Bùi Đình Việt rủ đi cùng.

Sau đó, Tùng điều khiển xe ô tô chở 2 đồng nghiệp mang theo khẩu súng hơi màu đen, hộp đạn chì đi từ trụ sở Công an thị trấn Đại Nghĩa đến khu vực xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim.

Khoảng hơn 12h cùng ngày, cả ba đi vào khu vực thôn Đức Dương, xã An Phú, nhưng không phát hiện được chim để bắn. Khi Tùng điều khiển xe ô tô đi qua khu vực núi Đốt thuộc thôn Đức Dương, người này nghe thấy tiếng dê kêu và đã dừng xe.

Tại đây, 3 người nhìn thấy 1 con dê (dê bé, lông màu đen trắng) đang đứng tại mỏm đá phía chân núi Đốt, cách ô tô khoảng 100m.

Lúc này, Nhân ngồi trong xe ô tô, kê khẩu súng hơi vào cánh cửa sau bên phải xe, ngắm và bắn 2 phát, con dê bé bị trúng đạn rơi xuống đất. Ngay sau đó, con dê to chạy đến, Nhân tiếp tục bắn 1 viên khiến con dê to cũng trúng đạn.

Sau khi bắn chết 2 con dê, những người này ngồi chờ trong xe ô tô khoảng 5 phút. Thấy không có động tĩnh gì, Nhân bảo 2 đồng nghiệp đi nhặt xác 2 con dê.

Theo điều tra, Tùng và Việt ra khỏi xe ô tô, đi bộ theo đường đất đến khu vực chân núi Đốt. Sau đó Tùng cho con dê bé vào chiếc túi nylon, trong khi đó Việt kéo con dê to dưới mương nước. Khi cách xe ô tô khoảng 15m, Nhân đi đến giúp đồng nghiệp kéo con dê to cho vào bao tải, rồi bỏ 2 con dê vào cốp sau xe ô tô.

Cùng thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Xa (SN 1981, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội), là người chăn dê tại khu vực núi Đốt, đứng cách vị trí 2 con dê khoảng 120m đã thấy sự việc.

Anh Xa nhìn thấy 3 người đàn ông bỏ 2 con dê vào cốp xe ô tô nên đã gọi điện thoại cho anh trai là Nguyễn Văn Khang thông báo sự việc. Ông Khang bảo vợ cùng con gái đi ra chặn xe ô tô của những người này.

Khoảng 14h20 cùng ngày, khi Tùng điểu khiển xe ô tô đi đến khu vực cầu Ái Nàng (cách vị trí núi Đốt 3-4 km) thì nhìn thấy 4-5 người dân chặn đầu xe. Nghi ngờ người dân phát hiện việc bắn chết dê, Tùng không dừng xe mà điều khiển ô tô chuyển hướng rẽ trái, đi vào khu vực đường làng để bỏ chạy.

Chạy được khoảng 1-2 km, đến đoạn đường không đi được xe ô tô, Tùng điểu khiển xe quay đầu lại thì bị nhiều người dân dùng xe máy chặn giữa đường, không cho đi qua, yêu cầu xuống xe giải quyết.

Khi Tùng và Việt xuống xe nói chuyện, người dân kiểm tra, phát hiện ở trong cốp xe ô tô có xác 2 con dê, một số người dân đã đánh Tùng và Việt bị thương tích nhẹ.

Sau khi tiếp nhận thông tin của người dân, Công an xã An Phú đã đến hiện trường, đưa các đối tượng về trụ sở công an xã để làm việc. Tuy nhiên, người dân ngăn cản, không cho đưa 3 người đàn ông đi.

Đến khoảng 17h20 cùng ngày, những người này bị dẫn về nhà anh Nguyễn Văn Xa để làm rõ việc bắn trộm 2 con dê. Đến tối cùng ngày, 3 người trộm dê được đưa đến Công an huyện Mỹ Đức để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, những người này khai không biết 2 con dê là của người dân chăn nuôi, nghĩ là dê hoang nên đã dùng súng bắn chết dê và lấy mang về.

Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai của người bị hại, lời khai của người làm chứng, kết quả xác minh và các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, VSKND thấy lời khai của các bị can là không có căn cứ chấp nhận, không đúng với bản chất của vụ án.

Cơ quan điều tra xác định, 2 con dê có tổng giá trị hơn 5,7 triệu đồng là của nhà anh Xa. Trước khi diễn ra phiên tòa, gia đình các bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho anh Xa số tiền 20 triệu đồng. Anh Xa đã nhận tiền và không yêu cầu bồi thường dân sự, có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

Theo kế hoạch, ngày 12/10, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 3 cựu cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa (Mỹ Đức, Hà Nội) "bắn nhầm dê" về hành vi trộm cắp tài sản.

Các bị cáo gồm Nguyễn Văn Nhân, cựu Đại úy; Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng, cùng là cựu Thượng úy.

Tòa án cũng triệu tập bị hại là người mất dê cùng một số nhân chứng nhưng đều vắng mặt. Đại diện VKS cho rằng, dù bị hại, nhân chứng đã trình bày ở giai đoạn điều tra, nhưng do các bị cáo chỉ "khai nhận hành vi phạm tội có mức độ" nên cần triệu tập đủ để làm rõ tình tiết vụ án.

Sau hội ý, Hội đồng xét xử ra quyết định, cho rằng đây là lần mở tòa đầu tiên nhưng vắng bị hại, nhân chứng nên cần hoãn phiên tòa để triệu tập mọi người có mặt, đảm bảo quyền lợi các bên.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ cả 3 bị cáo. Giám đốc Công an Hà Nội cũng ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân với 3 sĩ quan này.