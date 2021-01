Thời tiết tháng Chạp và Tết Nguyên đán 2021 thế nào?

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia dự báo xu thế thời tiết từ nay đến ngày 10/2/2021.

Theo đó, trong thời kỳ tháng 12 Âm lịch khả năng xuất hiện khoảng 1 xoáy thuận nhiệt đới (áp thấp nhiệt đới/bão) trên khu vực phía Nam của Biển Đông.

Thời gian tới, không khí lạnh hoạt động mạnh hơn trong khoảng thời kỳ đầu dự báo (11 – 20/1), thời kỳ sau (21/1 - 10/2) hoạt động yếu hơn.

Trong đó đáng lưu ý là đợt gió mùa Đông Bắc có khả năng ảnh hưởng trong khoảng ngày 17 - 18/1. Tình trạng rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế tiếp tục kéo dài và có khả năng quay trở lại trong các ngày 18 - 19/1.

"Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xuất hiện như sương muối, băng giá và mưa tuyết tại khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc", Trung tâm Dự báo KTTV nhấn mạnh.

Ngoài ra, các đợt mưa, mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong khoảng nửa cuối tháng 1/2021. Mưa trái mùa có thể xảy ra tại khu vực Nam Bộ trong các ngày 18 - 20/1.

Nhiệt độ trung bình và tổng lượng mưa trên cả nước trong thời kỳ dự báo phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; riêng khu vực Bắc Trung Bộ có nhiệt độ trung bình thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 – 1,5 độ C.

Người dân miền Bắc khả năng đón Tết Nguyên đán trong tiết trời rét.

Nhận định về đợt không khí lạnh sắp tới, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết: "Sau đợt không khí lạnh mạnh tăng cường ngày 10-11/1 gây mưa tuyết ở khu vực vùng núi thì khoảng ngày 17-18/1 có thêm một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh nữa ảnh hưởng đến nước ta và đợt không khí lạnh này cũng có thể sẽ tạo ra một đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Sau đó thời tiết sẽ ấm dần, khoảng thời gian sau ngày 20/1 vẫn có các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta nhưng cường độ không mạnh như đợt ngày 10-11/1 và đợt 17-18/1 nên chủ yếu gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn khoảng 2-3 ngày".

Về dự báo thời tiết Tết Tân Sửu 2021, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, Tết Nguyên đán rơi vào tháng 2, cụ thể ngày mùng 1 Tết Âm lịch là ngày 12/2/2021 Dương lịch.

Trong khi đó, tháng 2 được dự báo vẫn là tháng nhiệt độ trung bình thấp và thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C. Tháng 2 cũng là 1 trong 3 tháng chính đông (tháng 12, tháng 1 và tháng 2).

"Thời tiết Tết Nguyên đán năm 2021 khả năng là rét nhưng tính chất rét đậm, rét hại hay chỉ là một đợt rét trung bình thì dự báo thời tiết gần mới có thể hạn chế sai số được, những dự báo hiện nay chỉ mang tính chất xu thế", ông Hưởng nói.