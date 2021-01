Bắc Bộ lại sắp đón thêm đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại diện rộng

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (12/1), một số điểm núi cao nhiệt độ vẫn thấp ở độ âm như: Sapa (Lào Cai) - 1,6 độ C, Pha Đin (Điện Biên) - 0,4 độ. Các tỉnh đồng bằng và Bắc Trung bộ nhiệt độ lúc 6h hôm nay nhích lên hơn 10 độ C. Dự báo trong 1-2 giờ tới, nhiệt độ ở các khu vực trên sẽ tăng thêm khoảng 0,5-1 độ C.

Thông tin về đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, trong 1-2 ngày tới, trời chuyển sang trạng thái rét khô, đêm và sáng sớm trời vẫn rất rét với mức nhiệt 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C.

Từ hôm nay, nắng bắt đầu xuất hiện vào ban ngày kéo nhiệt độ ngày tăng lên mức 16-18 độ C và sẽ còn được gia tăng trong những ngày tiếp theo, vì vậy tình trạng rét đậm, rét hại sẽ tiếp tục được cải thiện đáng kể.

Nhận định về tình hình thời tiết sắp tới, ông Thành cho hay: "Sau đợt không khí lạnh mạnh tăng cường ngày 10-11/1 gây mưa tuyết ở khu vực vùng núi thì khoảng ngày 17-18/1 có thêm một đợt gió mùa đông bắc mạnh nữa ảnh hưởng đến nước ta và đợt không khí lạnh này cũng có thể sẽ tạo ra một đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Sau đó thời tiết sẽ ấm dần, khoảng thời gian sau ngày 20/1 vẫn có các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta nhưng cường độ không mạnh như đợt ngày 10-11/1 và đợt 17-18/1 nên chủ yếu gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn khoảng 2-3 ngày".

Hôm qua, nhiều nơi ở vùng núi cao Tây Bắc có tuyết rơi.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 12/1:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao khả năng xảy mưa tuyết, băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, có nơi dưới 5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ, có nơi trên 17 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4; đêm gió giảm dần. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C; vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C.

Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6; đêm gió giảm dần. Trời rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, phía Nam có nơi trên 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ, có nơi trên 17 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6; đêm gió giảm dần. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi trên 18 độ C; phía Nam 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, miền Tây 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.