Thời tiết các vùng miền trên cả nước trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Cụ thể, trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ (1-2/9), Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ C.

Hai ngày tiếp theo, khu vực này đêm xuất hiện mưa vào nơi, nhiệt độ cũng tăng nhẹ, cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C với thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, miền Bắc ngày nắng. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Người dân sinh sống, làm việc tại Hà Nội cũng như du khách chọn nơi đây làm điểm du lịch có thể trải qua kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 với thời tiết khá thuận lợi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất ngày phổ biến 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Ngày 1/9, thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng tương đối thuận lợi để người dân bắt đầu kỳ nghỉ lễ. Khu vực này ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-29 độ C, cao nhất ngày phổ biến 32-34 độ C.

Các ngày từ 2-4/9, Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất ngày phổ biến 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất ngày phổ biến 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 1-4/9, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều và tối mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên 20-23 độ C, cao nhất ngày phổ biến 27-30 độ C. Tại Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết một số điểm du lịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9:

Sapa (Lào Cai): Không mưa, trời nắng, xác suất mưa <5%. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 23-25 độ C.

TP Hạ Long (Quảng Ninh): Không mưa, trời nắng. Xác suất mưa <5%. Gió Bắc đến Đông Bắc 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

TP Huế: Ngày nắng, chiều tối và đêm khả năng mưa dông. Xác suất mưa 30-50%. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Đà Nẵng: Ngày nắng, chiều tối và đêm có thể mưa dông. Xác suất mưa 50-70%. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ 32-34 độ C.

Đà Lạt: Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối mưa vừa và dông. Xác suất mưa 70-90%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Quy Nhơn: Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối mưa rào và dông. Xác suất mưa 70-90%. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Nha Trang: Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối mưa vừa và dông. Xác suất mưa 70-90%. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

TP.HCM: Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối mưa vừa và dông. Xác suất mưa 70-90%. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Cần Thơ: Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối mưa vừa và dông. Xác suất mưa 70-90%. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.