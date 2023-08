Dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Cụ thể, trong kỳ nghỉ lễ, khu vực Bắc Bộ đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thời tiết thủ đô Hà Nội trong những ngày này đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 32-34 độ C.

Bắc Bộ ngày nắng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ C. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa vừa và dông lúc chiều và tối, cục bộ mưa to, ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến 27-30 độ C, ở Nam Bộ phổ biến 29-32 độ C. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, cơ quan khí tượng cho biết, từ chiều tối 27-28/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70 mm, có nơi trên 150 mm.

Ngày 28/8, Quảng Bình đến Ninh Thuận nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ 29/8, nắng nóng ở khu vực này giảm dần.

Chiều tối 28-29/8, Nghệ An đến Quảng Bình mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 100 mm. Từ 29-31/8, mưa lớn có thể dịch xuống Trung Trung Bộ.

Cũng theo cơ quan khí tượng, chiều tối và tối 27/8, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 60 mm. Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở khu vực này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.