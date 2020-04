WHO phủ nhận thiên vị Trung Quốc, kêu gọi ông Trump ngừng chính trị hoá COVID-19

“Chúng tôi gần gũi với mọi quốc gia, không thiên vị ai. Trọng tâm giờ đây của các nước là cứu người. Xin đừng chính trị hóa đại dịch này. Nếu bạn muốn bị lợi dụng và muốn thấy nhiều túi đựng xác hơn thì hãy làm điều đó. Còn nếu không thì hãy dừng lại", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong cuộc họp báo hôm 8/4.

Theo người đứng đầu WHO, thời điểm này Mỹ và Trung Quốc cần hợp tác cùng nhau để "chiến đấu với kẻ thù nguy hiểm này".

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: Reuters)

"Hãy đoàn kết ở cấp quốc gia, không sử dụng COVID-19 để ghi điểm chính trị. Và, hãy đoàn kết thực chất ở cấp độ toàn cầu, với sự lãnh đạo trung thực từ Mỹ và Trung Quốc", ông Ghebreyesus nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc WHO hy vọng Mỹ vẫn duy trì tài trợ cho WHO, cho biết tổ chức này sẽ đánh giá hiệu quả làm việc và rút ra bài học. Đồng thời nhấn mạnh "WHO cũng có thể mắc lỗi như những người khác".

Tuyên bố của ông được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Trump tấn công WHO trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Ông Trump chỉ trích WHO về cách xử lý đại dịch, cảnh báo sẽ cắt ngân sách với tổ chức này. Tại cuộc họp báo và trong các tweet, Trump đã cáo buộc WHO thiên vị Trung Quốc.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã ca ngợi Trung Quốc ngay từ đầu khi bùng phát, đánh giá cao những nỗ lực của Chủ tịch Tập Cận Bình trong việc ngăn chặn dịch COVID-19 tại nước này.

WHO được tài trợ bởi các nguồn tư nhân và chính phủ, trong đó Mỹ là nước đóng góp lớn nhất. Năm ngoái, Washington đã cung cấp 400 triệu USD cho tổ chức này. Trong khi đó, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, chỉ đóng góp 44 triệu USD.