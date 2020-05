Số ca mắc COVID-19 tăng chóng mặt, Brazil đối mặt tuần đen tối

Hôm 25/5, Bộ Y tế Brazil ghi nhận 15.813 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, nâng tổng số ca mắc nCoV ở nước này lên hơn 363.000. Số người thiệt mạng do virus ở Brazil hiện là 22.000 người. Brazil vượt Nga, trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ.

Manaus, thành phố có 2 triệu dân, được gọi là cửa ngõ vào khu vực Amazon, đang bị virus corona tấn công mạnh. Thành phố này hiện ghi nhận hơn 13.000 trường hợp nhiễm bệnh và 1.182 ca thiệt mạng. Chỉ riêng ngày 24/5, dịch bệnh đã cướp đi mạng sống của 51 người ở khu vực này.

Brazil đối mặt với nhiều khó khăn khi số ca mắc COVID-19 gia tăng nhanh chóng mỗi ngày. (Ảnh: Record-eagle)

Theo kết quả khảo sát của tổ chức Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB) trên 900.000 người bản địa, tỷ lệ người mắc và thiệt mạng do virus corona chủng mới ở cộng đồng bản địa cao gấp đôi so với phần còn lại của dân số Brazil. APIB cho hay, tỷ lệ thiệt mạng ở người bản địa là 12,6%, so với tỷ lệ chết ở nước này là 6,4%.

Nguyên nhân chính khiến người bản địa Brazil thiệt mạng nhiều là do họ sống tại những khu vực xa xôi, ít có điều kiện tiếp cận đối với các dịch vụ chăm sóc y tế, dịch vụ công cộng cũng như không có các biện pháp phòng chống dịch một cách khoa học, hợp lý.

Hai Bộ trưởng Y tế Brazil đã rời khỏi nội các trong vài tuần qua: một người bị sa thải và người còn lại từ chức, sau những bất đồng với Tổng thống về cách xử lý đại dịch.

Trong khi số ca bệnh được xác nhận và tỷ lệ chết do virus ở Brazil tăng vọt, Tổng thống Bolsonaro trước đó cho rằng, virus corona là "bệnh cúm nhỏ" và thường xuyên xem nhẹ các rủi ro của dịch COVID-19.

Tổng thống Bolsonaro nhiều lần bày tỏ lo ngại về tác động tài chính của virus, cảnh báo hậu quả về kinh tế sẽ tồi tệ hơn chính dịch bệnh này. Ông phản đối các biện pháp phòng ngừa nCoV như phong tỏa và tăng cường kiểm dịch do thống đốc và thị trưởng ở Brazil đề ra.

Video: Tổng thống Brazil xuống đường bắt tay, chụp ảnh với người ủng hộ

Tổng thống Bolsonaro đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ về các biện pháp chống dịch của Chính phủ Brazil. Thị trưởng Manaus Arthur Virgilio Neto cáo buộc Tổng thống có trách nhiệm trước hàng ngàn cái chết do dịch COVID-19 tại nước này và kêu gọi ông Bolsonaro từ chức.

Sự bùng phát các trường hợp nhiễm bệnh ở Brazil là một phần của sự gia tăng mới về số ca mắc COVID-19 trên khắp Mỹ Latinh. Điều này khiến các chuyên gia y tế lo lắng. Peru, Chile và Mexico cũng đang chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh trong các trường hợp nhiễm mới trong tuần qua.

"Chúng tôi không kiểm soát được tình hình. Đặc biệt là ở nhiều khu vực nghèo trên thế giới, dịch bệnh thực sự tăng vọt", Tiến sĩ Keiji Fukuda, cựu Trợ lý Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho hay.