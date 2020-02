Đô đốc Mỹ: Trung Quốc đe dọa ổn định Thái Bình Dương

Trung Quốc đang đe dọa chủ quyền các đảo nhỏ Thái Bình Dương và làm suy yếu sự ổn định của khu vực, một chỉ huy quân sự hàng đầu của Mỹ bình luận hôm thứ Năm (13/2).

Đô đốc Philip Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương Mỹ cho biết Mỹ "dành tất cả" để đối phó với Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Ông cho rằng Trung Quốc có "các yêu sách lãnh thổ quá mức, ngoại giao bẫy nợ, vi phạm thỏa thuận quốc tế, đe dọa quân sự".

Đô đốc Mỹ Philip Davidson. (Ảnh: AP)

Quan hệ Mỹ-Trung được cải thiện vào tháng 1 với việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ký kết một thỏa thuận thương mại giai đoạn đầu. Với những bình luận mới từ quan chức quân sự Mỹ, căng thẳng giữa hai bên có thể quay trở lại, theo Reuters.

Những bình luận của ông Davidson được đưa ra khi kết thúc chuyến thăm tới Australia, trong đó ông có cuộc hội đàm với Thủ tướng Scott Morrison.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Trung Quốc trong quá khứ bác bỏ các cáo buộc về việc có hành vi hung hăng và dụ dỗ các nền kinh tế nhỏ vào bẫy nợ.

Australia trong những năm gần đây có những động thái mạnh mẽ hơn trong việc duy trì vị thế trong khu vực. Năm 2018, họ ra mắt quỹ trị giá 3 tỷ AUD (2 tỷ USD) để cung cấp cho các nước Thái Bình Dương các khoản tài trợ và vay giá rẻ cho cơ sở hạ tầng. Trong khi ganh đua ảnh hưởng ở Thái Bình Dương, Australia và Trung Quốc cũng tranh cãi về các hoạt động của Trung Quốc tại Australia.

Năm 2019, Australia cho rằng Trung Quốc chịu trách nhiệm một cuộc tấn công mạng vào quốc hội và ba đảng chính trị lớn nhất của họ. Trung Quốc phủ nhận.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia, đóng góp hơn một phần ba tổng kim ngạch xuất khẩu và mang đến hơn một triệu khách du lịch và sinh viên tới đây mỗi năm. "Bắc Kinh cho thấy sự sẵn sàng can thiệp vào các thị trường tự do và làm tổn thương các công ty Australia đơn giản vì chính phủ Australia đã thực thi quyền chủ quyền của mình vì an ninh quốc gia", ông Davidson nói.

