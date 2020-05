Đại dịch COVID-19 ngày 22/5: Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 5 triệu

Thế giới có 5 triệu ca mắc COVID-19

Hơn 5 triệu người trên thế giới giờ đã mắc COVID-19, trong đó có hơn 329.000 người chết. Trong 24 giờ qua, WHO ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục trong 1 ngày, với hơn 106.000 ca nhiễm mới.

Nam Mỹ đang trở thành trung tâm dịch mới của thế giới với số ca bệnh tăng nhanh. Brazil đang là nước chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 291.579 trường hợp mắc bệnh và 18.859 trường hợp chết người được báo cáo vào 20/5. Brazil cũng ghi nhận 20.000 ca bệnh mới trong 24 giờ qua, trở thành nước có số ca nhiễm cao thứ 3 thế giới, sau Nga và Mỹ.

WHO cảnh báo đại dịch vẫn chưa thể kết thúc. (Ảnh minh họa)

Chile có tổng số ca mắc cao thứ 3 Nam Mỹ sau khi số ca bệnh tăng gấp 3 kể từ đầu tháng, trong khi đó, Ecuador đứng thứ 4 với số người chết vì dịch tăng gấp ba lần trong tháng 5.

Tổng cộng, khu vực này đã xác nhận 518.498 trường hợp mắc bệnh và 26.599 trường hợp chết người.

WHO cảnh báo đại dịch vẫn chưa thể kết thúc, và virus đang lan đến các nước nghèo hơn, trong khi các nước giàu hơn đang dần dỡ bỏ phong tỏa.

Tất cả 50 bang Mỹ mở cửa

Tất cả 50 bang Mỹ đã mở cửa một phần, dù một số bang ghi nhận số ca trung bình hàng ngày tăng, theo CNN. Hiện có hơn 94.000 người đã chết vì COVID-19 tại Mỹ, trong khi ít nhất 1.573.534 người mắc bệnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/5 nói sẽ có gói kích thích kinh tế thứ hai cho người Mỹ. Ông Trump một lần nữa gây tranh cãi khi không đeo khẩu trang đến thăm nhà máy Ford, nơi khẩu trang là yêu cầu bắt buộc.

Video: WHO khuyến cáo phun khử trùng không phòng được COVID-19

Thêm 2,4 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước, khi các bang mở cửa trở lại. Số liệu mới nhất từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy gần 39 triệu người Mỹ đã thất nghiệp chỉ trong 9 tuần.

Tốc độ số ca thất nghiệp tại Mỹ đã chậm lại sau đỉnh điểm 6,6 triệu người vào đầu tháng 4, song vẫn ở mức cao chưa từng thấy kể từ cuộc Đại Suy thoái những năm 1930.

Số người chết tại Italy có thể cao hơn thực tế 60%

Số người chết do COVID-19 ở Italy vào tháng 3 và tháng 4 có thể cao hơn gần 19.000 so với con số chính thức là 32.000, cơ quan an sinh xã hội quốc gia cho biết hôm thứ Năm (21/5).

Tính đến 22/5, đại dịch khiến 32.486 người chết tại Italy. Quốc gia này chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch trong số các nước châu Âu.

Từ ngày 3/6, Italy dự kiến mở cửa trở lại với các nước châu Âu mà không yêu cầu cách ly bắt buộc.

Từ ngày 3/6, Italy dự kiến mở cửa trở lại với các nước châu Âu. (Ảnh: EPA)

Trong khi đó, số người chết trong ngày do đại dịch tại Tây Ban Nha đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng. Tính đến 22/5, có 27.940 người chết do đại dịch ở nước này, với 233.037 ca bệnh.

Tại Anh, 5% số xét nghiệm kháng thể cho kết quả dương tính, theo Bộ trưởng Y tế Matt Hancock, Anh đang có số ca COVID-19 cao thứ 4 thế giới, 252.236.