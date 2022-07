Thiếu tướng Vũ Hồng Văn làm Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ

Ngày 4/7, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ của Cục An ninh chính trị nội bộ.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn

Theo quyết định, thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, được điều động giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ từ ngày 1/7.

Bộ trưởng Công an có quyết định về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với người tiền nhiệm của ông Văn là trung tướng Đặng Ngọc Tuyến.

Dịp này, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cũng được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn (46 tuổi, quê quán Hưng Yên), từng là Phó chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động. Tháng 6/2018, ông được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tháng 11/2019, Bộ Công an điều động ông Vũ Hồng Văn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ngày 29/6/2021, Chủ tịch nước quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng đối với ông Vũ Hồng Văn.