Hai tân Cục trưởng vừa được Bộ Công an bổ nhiệm là ai?

(VTC News) -

Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an việc điều động bổ nhiệm chức danh Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu; thông báo quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Khắc Thuyết được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu.

Tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu, Bộ Công an, từ ngày 1/7.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến thông báo và tặng hoa Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an, từ ngày 1/7.

Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh.

Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa sinh năm 1966, quê quán xã Yên Hoà, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Tháng 4/2020, ông được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Thời điểm này, ông mang quân hàm Đại tá.

Trước khi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hưng yên, Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa giữ các chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên.

Tháng 7/2021, ông được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông và cơ yếu, Bộ Công an.

Đại tá Lê Khắc Thuyết sinh năm 1967, quê xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn là cử nhân Luật, Học viện An ninh nhân dân, chuyên ngành An ninh điều tra.

Từ tháng 10/2015 đến tháng 6/2020, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2022, Đại tá Lê Khắc Thuyết giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.