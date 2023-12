Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn làm Chủ tịch Hội Cựu CAND Thừa Thiên - Huế

(VTC News) -

Ngày 15/12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Ban vận động thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự Đại hội có 150 đại biểu đại diện cho hơn 1.500 cán bộ, cựu quân nhân công an đã nghỉ hưu trong tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự nghe diễn văn khai mạc, báo cáo khái quát quá trình thành lập Hội Cựu CAND các cấp, báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến tham gia và thông qua phương hướng hoạt động của Hội.

Đại hội cũng thảo luận, biểu quyết và thống nhất thông qua phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Ban Chấp hành Hội gồm 27 người, Ban Thường vụ: 9 người; Ban Kiểm tra: 3 người.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: CACC)

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn - Nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Ủy viên Ban thường vụ Hội Cựu CAND Việt Nam được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đại hội cũng thông qua phương hướng, nhiệm vụ và chương trình công tác trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội Cựu CAND tỉnh Thừa Thiên - Huế được thành lập là sự kiện chính trị quan trọng nhằm tập hợp hội viên là các thế hệ cựu CAND. Tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND.

Thực hiện tốt các chính sách đối với cựu cán bộ công an; chăm lo, giúp đỡ hội viên nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình; góp phần xây dựng lực lượng lực lượng Công an Thừa Thiên - Huế cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và ổn định phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước đó, ngày 1/8, Bộ Nội vụ có quyết định cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam. Theo quyết định, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Bộ trưởng Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ, Bộ Công an và các Bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực hội hoạt động.

Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Sáng 17/8, Bộ Công an tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Thượng tướng Lê Quý Vương - Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an - được bầu giữ chức Chủ tịch Hội, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội.

Trung tướng Trần Văn Nhuận - Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 3, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng - Nguyên Chánh văn phòng Bộ Công an và Trung tướng Đường Minh Hưng - Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh cùng làm Phó Chủ tịch Hội.