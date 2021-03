Thiếu tá Công an bị tố vòi tiền của dân: Giám đốc Công an Hà Tĩnh nói gì?

(VTC News) -

Sáng 27/3, trả lời VTC News, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang yêu cầu xác minh việc Thiếu tá Công an xã Tân Dân (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) bị tố vòi tiền của người dân.

"Tôi đã nắm được thông tin, đang yêu cầu Trưởng huyện xác minh và đồng chí đó giải trình và nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm", Đại tá Thuyết nói.

Bà Nga gửi hình ảnh chứng minh đã chuyển tiền cho Thiếu tá N.

Trước đó, Công an xã Tân Dân, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang phối hợp với Công an huyện vào cuộc xác minh thông tin phản ánh liên quan đến đơn tố cáo một cán bộ công an xã này vòi vĩnh tiền của dân.

Ngày 26/3, theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Nga (SN 1975, trú huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), tối 20/3, bà Nga về quê ở Hà Tĩnh tổ chức lễ dâng hương tại đền Xóm Sau (thôn Tân Mỹ, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), đồng thời tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng, liên hoan với khoảng 70 người tham gia.

Thời điểm trên, Thiếu tá L.A.N., Phó trưởng Công an xã Tân Dân đến yêu cầu tháo dỡ băng rôn, rạp và huỷ tổ chức buổi lễ vì liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trụ sở Công an xã Tân Dân nơi Thiếu tá N. đang công tác.

Sau đó, bà Nga nghiêm túc chấp hành, không tổ chức tiệc theo kế hoạch, mà thay đổi, chỉ tổ chức nội bộ có ít người tham gia. Tuy nhiên, Thiếu tá L.A.N. yêu cầu nghiêm cấm không được tụ tập đông người.

"Tôi chỉ làm mấy mâm cơm để làm lễ tại đền, N. thường xuyên đến xua đuổi và liên tục gọi điện yêu cầu phải gửi tiền vào tài khoản mới được phép tổ chức", bà Nga nói.

Cũng theo bà Nga, ngày 25/3, vị công an trên lại tiếp tục đến yêu cầu bà Nga chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản không rõ lý do sử dụng vào việc gì.

Do nhiều lần bị làm phiền và bị ép chuyển tiền, bà Nga đồng ý chuyển 10 triệu đồng vào số tài khoản mang tên L.T.H.G. do N. cung cấp.

Trả lời báo chí, Thiếu tá L.A.N. thừa nhận việc nhận số tiền trên và cho biết đó là tiền mà bà Nga cho để uống cà phê.

"Thực chất thì bà Nga có nói gửi cho tôi tiền uống cà phê, và nói chuyển qua tài khoản nên tôi nói chuyển qua tài khoản đây cũng được", Thiếu tá N. phân trần.

Tuy nhiên, trong đơn tố cáo bà Nga khẳng định có đầy đủ bằng chứng chứng minh thiếu tá L.A.N ép bà lấy 10 triệu đồng.

Đền Xóm Sau (thôn Tân Mỹ, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) nơi bà Nga làm lễ dâng hương.

Chia sẻ việc bà Nga về địa phương tổ chức lễ dâng hương, ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Tân Dân cho hay, ngôi đền trên có từ lâu đời, thời gian gần đây người dân tu sửa lại và mới được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam công nhận là "Không gian văn hóa tâm linh".

"Khi có được công nhận trên, gia đình họ đã báo cáo lên chính quyền địa phương và xin phép tổ chức lễ đón nhận. Xã cũng đã báo cáo lên cấp trên và đang trong quá trình chờ hoàn tất thủ tục để bố trí đơn vị nào sẽ đứng ra tổ chức, vì gia đình bà Nga cập rập về thời gian nên muốn tự tổ chức lễ đón nhận trước. Tuy nhiên, khi chính quyền địa phương có ý kiến đình chỉ việc tổ chức, bà Nga đã nghiêm chỉnh chấp hành và không tổ chức nữa", ông Thắng nói.