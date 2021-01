Chánh thanh tra Bộ Xây dựng phải có mặt ở phiên tòa xử 'vòi tiền' doanh nghiệp

Trong phiên tòa xét xử 4 bị cáo là cựu thành viên đoàn thanh tra Bộ Xây dựng phạm tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" vào sáng nay, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng vắng mặt.

Ông Tuấn ủy quyền cho ông Lê Văn Lãng - Phó chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đến dự phiên tòa với trách nhiệm là người có quyền lợi liên quan.

Một lãnh đạo TAND tỉnh Vĩnh Phúc cho hay việc ủy quyền như vậy là không được phép. Vì vậy, trong phiên tòa tới ông Tuấn phải có mặt.

"Tòa triệu tập ông Tuấn chứ không triệu tập đơn vị Chánh thanh tra Bộ Xây dựng. Hội đồng xét xử không chấp nhận ông Lãng có mặt", vị lãnh đạo TAND Vĩnh Phúc cho hay.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn là người ký, ban hành Quyết định số 100/QĐ-TTr tại huyện Vĩnh Tường theo đề nghị của bà Kim Anh. Quyết định này có nhiều kẽ hở nhưng không được ông Tuấn xem xét kỹ, từ đây tạo điều kiện cho bị cáo Kim Anh "lộng hành".

Ngày 10/4/2019, Đoàn thanh tra do Nguyễn Thị Kim Anh làm trưởng đoàn triển khai Quyết định thanh tra số 100/QĐ-TTr tại UBND huyện Vĩnh Tường.

Đối với vụ việc của ông Tuấn, Thanh tra Chính phủ có văn bản trả lời cơ quan điều tra là "phù hợp quy định pháp luật". Đồng thời, việc ký quyết định không nêu đối tượng thanh tra là "thiếu sót, không đủ căn cứ xem xét, xử lý về hành vi thiếu trách nhiệm".

"Ông Tuấn cũng xác định đối tượng thanh tra là UBND huyện Vĩnh Tường; UBND các xã, thị trấn không phải là đối tượng thanh tra; Kế hoạch thanh tra do ông Tuấn phê duyệt cũng hướng tới đối tượng thanh tra là UBND huyện Vĩnh Tường. Do vậy việc ký Quyết định số 100/QĐ-TTr của ông Tuấn không nêu đối tượng thanh tra là thiếu sót, nhưng chưa đủ căn cứ để xem xét, xử lý về hành vi thiếu trách nhiệm", cáo trạng nêu.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra không chứng minh được ông Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo đoàn thanh tra làm việc không đúng đối tượng, thu tiền của các đơn vị bị thanh tra hoặc thông đồng, thỏa thuận ăn chia với bà Kim Anh.

Trong vụ việc này, cơ quan điều tra đề nghị Bộ Xây dựng xem xét xử lý trách nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Tuấn trong việc ký duyệt quyết định thanh tra và trách nhiệm người ra quyết định thanh tra do để đoàn thanh tra nhũng nhiễu doanh nghiệp.

Trong phiên tòa sáng nay, sau khi hội ý, Thẩm phán Nguyễn Duy Sơn - Chủ tọa phiên tòa tuyên hoãn phiên tòa do vắng mặt nhiều bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Ngày mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Theo cáo trạng, năm 2019, các bị can nêu trên được giao nhiệm vụ thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, xây dựng tại một số dự án tại UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).

Trong quá trình thực thi công vụ, Kim Anh trên cương vị trưởng đoàn, với mục đích vụ lợi, là người chủ mưu, chỉ đạo 3 bị can còn lại thực hiện nhiều hành vi trái thẩm quyền, không đúng chức trách được giao để đe dọa nhiều cá nhân, tổ chức liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng thuộc UBND các xã trong huyện Vĩnh Tường để chiếm đoạt tài sản.

Các bị can tổ chức thanh tra tràn lan, đưa ra các lỗi vi phạm, kiến nghị xử lý rất nặng, không có cơ sở… đối với các doanh nghiệp, chủ đầu tư. Đồng thời, những bị can này không chấp nhận giải trình của chủ doanh nghiệp, ép doanh nghiệp, chủ đầu tư phải đưa tiền để được giảm nhẹ hoặc bỏ qua lỗi vi phạm.

Với thủ đoạn trên, chỉ sau hơn 1 tháng, các bị can chiếm đoạt, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thị Kim Anh với vai trò Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng chiếm đoạt khoảng 1,3 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng nhận định, hành vi của bị can Kim Anh là đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, bị can này vừa là người chủ mưu, chỉ đạo điều hành vừa là người thực hiện tội phạm.

Đối với em gái bị can Kim Anh là Kim Liên, VKSND cáo buộc bị can đã giúp chị gái tiếp nhận hồ sơ và cùng các bị can khác bóc phong bì, kiểm đếm tiền chiếm đoạt được từ các bị hại. Trong vụ án, Kim Liên phải chịu trách nhiệm về số tiền gần 500 triệu do xâm phạm tài sản của người khác.