Thiếu nữ 15 tuổi bị cha bắn chết chỉ vì đi dạo công viên với bạn trai

(VTC News) -

Sự việc đau lòng xảy ra ở Iran. Kẻ thủ ác là Mohammad Kazem Lashkari, 42 tuổi. Y đã cực kỳ giận dữ khi phát hiện cô con gái 15 tuổi Ariana Lashkari dám đi dạo và cười đùa với một thiếu niên trong công viên. Mohammad tức tốc chạy đến giáo huấn con gái, còn Ariana biết tính bố nên khi nghe nói bố đang đến tìm mình, cô bé liền trốn đến nhà bà ngoại ở Nurabad.

Nào ngờ, Mohammad vẫn đuổi theo và bắn chết con gái bằng một khẩu súng ngắn trong lúc hai cha con xung đột.

Ariana Lashkari, thiếu nữ 15 tuổi bị cha bắn chết chỉ vì đi dạo và cười đùa với người khác giới trong công viên.

Theo những người hàng xóm, Mohammad nghiện ma tuý nhưng lại giành được quyền nuôi hai con gái. Trước khi thảm kịch xảy ra, y từng không ít lần đe doạ giết con mình.

Ariana là cô gái hiện đại, cực kỳ phản cảm với những quan niệm truyền thống của cha. Hai cha con thường xuyên cãi vã, Ariana cũng không ngần ngại lên tiếng phản đối những quyết định bảo thủ của cha mình.

Họ hàng đánh giá Ariana là cô gái ngoan ngoãn, tràn đầy hy vọng về tương lai và muốn có cuộc sống tự do. Cô bé cũng nổi tiếng trong trường vì những ý tưởng tự do, sáng tạo của mình. Đáng tiếc, khi còn trên con đường tìm kiếm tự do đích thực, cô đã bị bắn chết bởi cha mình, người bị nghi là đang tái nghiện.

Mohammad đã bị bắt. Tại đồn cảnh sát, người cha máu lạnh này khai rằng: "Đó chỉ là tai nạn, tôi chỉ muốn doạ con bé". Y nhấn mạnh rằng cái chết của con gái chỉ là ngoài ý muốn, không phải y cố ý giết người.

Mặc dù Iran áp dụng hình phạt tử hình đối với nghi phạm giết người, nhưng những người bố, người ông giết con hoặc cháu nội không thuộc trường hợp này. Mức án tối đa dành cho họ chỉ là 10 năm tù giam.

Theo thống kê của các tổ chức nhân quyền Iran, cả nước có từ 15 đến 18% số vụ giết người vì danh dự. Đáng sợ hơn, có tới 62% phụ nữ bị giết bởi các thành viên trong gia đình.

Người thân của Ariana cũng tố cáo chính phủ Iran quá dung túng, vẫn để cho các vụ hành quyết vì danh dự tiếp tục diễn ra ở nước này.