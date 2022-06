Người mẹ máu lạnh giết con bằng kế hoạch xảo quyệt để lĩnh tiền bảo hiểm

Trong suy nghĩ của mọi người, Ellen Boehm là một người mẹ tận tụy, hết lòng yêu thương con. Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ ngoài ngụy tạo của một kẻ sát nhân máu lạnh, âm mưu làm giàu được đánh đổi bằng chính mạng sống của những đứa trẻ vô tội.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Ellen Boehm sinh năm 1960 trong một gia đình không mấy hạnh phúc ở Missouri, Mỹ. Bố cô là một kẻ nghiện rượu. Ông không có việc làm mà ngày ngày chỉ lang thang khắp nơi. Do đó, mẹ cô phải làm lụng vất vả để nuôi sống cả gia đình.

Để có một cuộc sống tốt hơn và thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình, Ellen Boehm quyết định kết hôn với một cựu chiến binh, Paul Boehm, hơn cô nhiều tuổi. Vào năm 1981, cả gia đình chào đón con gái đầu lòng, Stacy Ann. Bốn năm sau cậu bé Steven Michael Boehm ra đời. Một tháng sau khi sinh, Ellen lại mang thai lần thứ ba.

Người mẹ máu lạnh Ellen Boehm

Một ngôi nhà đẹp, một người vợ tận tụy, và hai đứa con xinh đẹp cùng đứa con thứ ba sắp chào đời. Chắc hẳn, đây là cuộc sống lý tưởng của một người đàn ông. Nhưng với Paul Boehm thì không đủ.Ellen thừa nhận cuộc hôn nhân của cô không mấy hạnh phúc. Khi mang thai đứa con thứ ba được 8 tháng, chồng cô thông báo bị nhiễm chất độc màu da cam khi tham gia chiến tranh ở Việt Nam và cách duy nhất có thể chữa khỏi là đến Texas để điều trị.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là dối trá vì Paul không bị bệnh. Thực tế, Paul bỏ gia đình để theo một người phụ nữ khác mà anh quen trên mạng. Do đó, Ellen một mình nuôi 3 đứa con nhỏ.

Với đồng lương ít ỏi từ công việc thư ký, cuộc sống của Ellen rơi vào cảnh túng quẫn. Ở độ tuổi 28, Ellen Boehm bị phá sản. Cô phải bán căn nhà và chuyển đến một tòa nhà chung cư giá rẻ ở South Broadway. Các con dần trở thành gánh nặng, hơn là một niềm vui đối với cô.

Mặc dù tiền bạc eo hẹp, nhưng Ellen lại có một số sở thích kỳ lạ. Cô phát cuồng vì môn đấu vật, thậm chí cô còn tham dự các trận đấu bất cứ khi nào có thể, để lại con cho mẹ trông nom.

Kế hoạch kinh hoàng

Vào Lễ Tạ ơn, ngày 24/11/1988, cậu con trai út David, 2 tuổi của Ellen liên tục quấy khóc khiến Ellen tức giận và mất kiểm soát. Cô đặt David xuống sàn và lấy tấm đệm trên ghế đánh vào người cậu bé.

Khi thấy con trai không động đậy, cô nhanh chóng gọi cấp cứu. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận David bị chết não và phải duy trì sự sống bằng máy thở. Tình hình của David ngày càng tồi tệ và không mấy khả quan. Ellen quyết định rút ống thở và David qua đời vào ngày 26/11/1988.

Tối hôm đó, Ellen bắt đầu sắp xếp cho đám tang của con trai. Lúc này, thay vì đau buồn khi mất con, cô lại gọi điện thoại cho bạn hào hứng nói về trận đấu vật được tổ chức tại khán phòng Kiel vào tháng 12. Ellen nói nếu Deanne muốn đi, cô sẽ ghé qua và mua vé trên đường đến nhà tang lễ.

Chỉ vài ngày sau khi chôn cất con trai, Ellen nhận được 5.000 USD từ hợp đồng bảo hiểm của David. Tuy nhiên, cô lại từ chối trả chi phí tang lễ 2.348 USD . Trớ trêu thay, chỉ 8 tháng sau khi David qua đời, Ellen đã đi mua hợp đồng bảo hiểm cho trẻ em.

Sau khi con trai út qua đời, Ellen vẫn tiếp tục sống như thể không có chuyện gì xảy ra. Mọi người xung quanh nói rằng, họ không thấy cô ấy khóc và cô cũng không bao giờ nhắc đến tên của David. Ellen tiếp tục theo dõi các trận đấu vật chuyên nghiệp và viết thư cho các ngôi sao đấu vật yêu thích của cô. Cô còn quyết định nghỉ làm vài tháng để dành thời gian cho thú vui tiêu khiển của mình.

Vào tháng 7/1989, Ellen mua bảo hiểm nhân thọ cho 2 đứa con còn lại. Đến cuối tháng 8, hai đứa trẻ được hưởng bảo hiểm 100.000 USD thông qua 6 chính sách khác nhau do 3 công ty riêng biệt soạn thảo.

Các công ty thắc mắc tại sao 2 đứa trẻ khỏe mạnh lại được mua bảo hiểm quá cao như thế này. Tất cả đều là một phần trong kế hoạch “làm giàu” của Ellen.

Ellen sử dụng đệm trên ghế dài để sát hại con trai. Ảnh: Open Road Media

Tối 13/9/1989, con gái 8 tuổi của Ellen đang tắm thì bất ngờ Ellen ném chiếc máy sấy tóc đang cắm điện vào trong bồn. Stacy thét lên trong đau đớn và gào khóc tìm mẹ. Ellen bước đến và từ từ rút máy sấy tóc ra và bình tĩnh nhìn con gái đang khổ sở.

May mắn thay, Stacy không bị tổn thương gì đáng lo ngại. Ellen bất an về điều này và dặn Stacy nếu các bác sĩ hỏi chuyện gì đã xảy ra, Stacy phải trả lời rằng em trai Steven đã ném máy sấy tóc vào bồn tắm. Bởi Steven muốn sấy tóc cho búp bê. Nhưng Stacy biết rõ, lúc đó Steven đã ngủ say. Tuy nhiên, cô bé vẫn làm theo lời mẹ dặn và mọi người không ai nghi ngờ mà chỉ nghĩ đó là một vụ tai nạn.

12 ngày sau, Ellen tiếp tục thực hiện kế hoạch. Con trai của cô, Stevie, đang ngủ trong phòng khách thì Ellen tiến đến, lấy gối đè lên mặt cho đến khi Stevie ngừng thở. Việc Steven qua đời khiến bạn bè Ellen cảm thấy kỳ lạ. Bởi Ellen không hề biểu hiện một chút đau lòng nào với cái chết của con trai.

Phơi bày tội ác

Bạn bè của Ellen không phải là những người duy nhất cảm thấy có điều uẩn khúc về cái chết của 2 đứa trẻ. Tiến sĩ Michael Graham, nhà giám định y khoa của thành phố Saint Louis, nhớ lại cái chết kỳ lạ của David vào năm trước và sau đó người anh trai Steven cũng qua đời trong hoàn cảnh kỳ quặc.

Chỉ trong vòng 2 năm, Paul mất 2 người con. Anh không chịu nổi cú sốc này. Tuy nhiên, điều duy nhất mà Paul có thể làm là gọi cho cảnh sát và các cơ quan bảo vệ trẻ em để nhờ giúp đỡ.

Theo cảnh sát điều tra, Ellen đã mua bảo hiểm cho các con trong khi bản thân đang chịu một khoản nợ khổng lồ. Ellen lĩnh tổng cộng 94.000 USD tiền bảo hiểm nhân thọ. Cô còn mua xe hơi mới sau khi Steven qua đời 1 tháng. Đối với một phụ nữ đang gặp khó khăn về tài chính, đây là một hành động hết sức kỳ lạ.

Tuy nhiên, cảnh sát không tìm được chứng cứ buộc tội Ellen. Vì thế, cô lại quay lại cuộc sống thường nhật của mình. Tuy nhiên, vào đầu năm 1991, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã tìm ra chứng cứ phạm tội và tiến hành bắt giữ Ellen.

Ngồi trong phòng thẩm vấn với biểu đồ tài chính của cô trong vài năm qua cũng như các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và hồ sơ y tế, Ellen đã nhanh chóng nhận tội. Ellen cho biết cô nhận thấy điều mình làm là sai nhưng vì tiền, vì cuộc sống nên cô buộc phải làm như vậy.

Vào năm 1993, Ellen Boehm bị kết án tù chung thân không ân xá với tội danh giết người cấp độ một và cấp độ hai. Sau đó, Ellen được đưa tới Trung tâm Tiếp nhận, Chẩn đoán và Cải huấn Phụ nữ ở Vandalia, Missouri để thi hành bản án.