Thiếu 200.000 con, giá thịt lợn vẫn sẽ cao

Trả lời VTC News trưa 19/7, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ nhằm chủ động nhu cầu tiêu thụ thịt lợn trong nước, song dự báo quý III/2020 vẫn thiếu khoảng 200.000 con lợn.

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam nhập hơn 46.000 tấn thịt lợn. (Ảnh: Ngọc Khánh)

“Theo báo cáo của các tỉnh, Cục Chăn nuôi tính toán và dự báo đến cuối quý III, đầu quý IV sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu con giống và đến cuối năm sẽ đủ sản lượng thịt lợn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước”, ông Trong nói và cho biết, cuối năm nay, đàn lợn nái của Việt Nam sẽ tăng lên 3 triệu con, tổng đàn lợn khoảng 29 – 30 triệu, qua đó từng bước hạ nhiệt và ổn định cung, cầu thịt lợn, thậm chí hướng đến xuất khẩu.

Theo ông Nguyễn Xuân Dương, quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi, sản xuất chăn nuôi 6 tháng cuối năm sẽ vẫn gặp khó khăn, tuy nhiên so với những lĩnh vực nông nghiệp khác, chăn nuôi vẫn đang có nhiều thuận lợi hơn khi dịch bệnh tả lợn châu Phi đã được kiểm soát tốt hơn.

Cục Chăn nuôi đặt mục tiêu với mặt hàng thịt lợn năm 2020 tăng 15 - 17%. Tuy nhiên để hoàn thành kế hoạch này, 6 tháng cuối năm toàn ngành phải tập trung mọi nguồn lực từ con giống, nguồn vốn, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh để tái đàn.

Trước đó, tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, giá thịt lợn hiện vẫn cao do thiếu nguồn cung.

Năm 2019, nguồn cung giảm 20% so với năm 2018, 3 tháng đầu năm tiếp tục giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Thêm nữa, do nhiều địa phương chưa công bố hết dịch tả Châu Phi, nên nông dân chưa yên tâm tái đàn. Nhu cầu cao nên con giống cũng khan hiếm.

Nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước, thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhập lợn thịt và giống từ Thái Lan.

Việc nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vì đây là nước có hệ thống chăn nuôi phát triển, không có dịch tả lợn châu Phi, phòng chống bệnh truyền nhiễm tốt.

Doanh nghiệp cung cấp từ Thái Lan phải đáp ứng yêu cầu bán kính 10km tính từ khu chăn nuôi không có dịch bệnh lở mồm long móng, lợn tai xanh và các bệnh truyền nhiễm trong 12 tháng, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, lấy mẫu kiểm dịch không quá 30 ngày.