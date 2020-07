Giá thịt lợn bán lẻ vẫn tăng trong tháng nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan

Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), mặt bằng giá cả thị trường trong 6 tháng đầu năm có diễn biến tăng giảm đan xen, chịu ảnh hưởng chủ yếu từ các yếu tố cung cầu thay đổi trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong đó, tăng cao vào tháng 1, sau đó chuyển xu hướng giảm trong các tháng tiếp theo và dần hồi phục trở lại mức bình thường trong tháng 5 và tháng 6.

Từ đó đưa CPI bình quân giảm dần từ mức cao 6,43% về mức 4,19% trong 6 tháng đầu năm, dần tiệm cận với mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức 4% do Quốc hội và Chính phủ đề ra.

Giá thịt lợn bán lẻ vẫn tăng 3,6% dù đã nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan. (Ảnh minh hoạ)

Đáng chú ý, trong những ngày đầu tháng 6/2020 giá thịt lợn vẫn ở mức cao do nguồn cung thịt lợn chưa đảm bảo. Từ ngày 12/6/2020, Việt Nam nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan về để nuôi, giết mổ làm thực phẩm, theo đó, giá lợn hơi trong nước giảm từ 2.000 - 10.000 đồng/kg.

Mặc dù giá lợn hơi giảm nhưng giá thịt lợn bán lẻ tại các chợ dân sinh bình quân tháng 6/2020 tiếp tục tăng 3,36% so với tháng trước. Trong khi đó, ước tính tổng số lợn của cả nước tháng 6/2020 giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2019; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 6 tháng ước đạt 1636,9 nghìn tấn, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Cục Quản lý giá cũng thông tin, việc nhập 500 con lợn sống đầu tiên từ Thái Lan về vào nửa cuối tháng 6 cũng hỗ trợ một phần cho xu hướng giảm của giá thịt lợn trong tháng 6, tuy nhiên giá thịt lợn ở nhiều chợ vẫn tăng.

Trong thời gian tới, Chính phủ tiếp tục tăng cường tổ chức đồng bộ các biện pháp về tái đàn, giảm thuế nhập khẩu thịt lợn đông lạnh và một số mặt hàng thịt lợn tươi, ướp lạnh, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn. Ngoài ra, với sự xuất hiện nhiều hơn các điểm bán hàng bình ổn, người tiêu dùng có thể kỳ vọng giá thịt lợn trong nước giảm hơn so. Từ đó, mục tiêu kiểm soát lạm phát 4% năm 2020 vẫn có thể lạc quan.