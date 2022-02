Thị trường trầm lắng trong ngày giá vàng đắt nhất lịch sử

(VTC News) -

Cửa hàng vàng vắng vẻ dù giá tăng cao kỷ lục.

Ghi nhận của VTC News, trưa 24/2, các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông, Cầu Giấy, Trần Duy Hưng…rất vắng vẻ, lượng khách đến giao dịch rất ít ỏi, không có hiện tượng tăng đột biến.

Đại diện Bảo Tín Mạnh Hải cho biết, dù giá vàng đã xác lập đỉnh mới và đang tăng "nóng" từng phút nhưng cửa hàng không ghi nhận lượng giao dịch tăng, không có được không khí sôi động. Nguyên nhân được cho là người dân ngày càng cảnh giác mỗi khi giá vàng lên "đỉnh" hoặc chênh lệch lớn với giá thế giới. Ngoài ra, họ cũng sợ rủi ro khi khoảng cách giá bán và giá mua đang rất xa, ở mức 600.000 - 700.000 đồng/lượng.

Nguyên nhân thứ hai là do người dân thường có thói quen bán vàng vào dịp cận Tết và mua vào dịp vía Thần Tài. Do đó, ai có nhu cầu bán thì đã bán rồi. “Hơn nữa, những lúc vàng lên xuống thất thường như thế này, chưa chắc người dân đã bán vàng mà có thể còn chờ giá tăng thêm nữa”, vị này nói.

Cảnh vắng khách tại một tiệm vàng nổi tiếng trên phố Cầu Giấy.

Tương tự, ông Bạch Minh Long - Giám đốc Công ty Vàng Bảo Minh - chia sẻ: “Sau ngày vía Thần Tài, lượng khách giao dịch vàng giảm nhiều, dù vàng trong nước mấy ngày nay liên tục tăng giá song tại Bảo Minh không ghi nhận giao dịch tăng lên cả ở chiều mua và bán”.

Theo ông Long, do ảnh hưởng của dịch bệnh, F0 tăng vọt nên người dân không mấy quan tâm đến việc giá vàng tăng. “Tại Hà Nội F0 tăng cao quá, tôi nghĩ là mọi người đang chú trọng đến sức khỏe, sự an toàn trong mùa dịch nhiều hơn là quan tâm đến giá vàng và việc mua bán vàng. Do đó, thị trường vẫn trầm lắng dù giá vàng tăng cao”, ông Long nói.

Đại diện Bảo Tín Minh Châu cũng cho biết, lượng khách hàng giao dịch vàng trong sáng 24/2 không tăng đột biến, với lượng khách mua vào đạt 60% và bán ra đạt 40% tổng giao dịch.