Giá vàng trong nước lập đỉnh mới 64,6 triệu đồng/lượng

Cụ thể, 10h sáng nay, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở mức 63,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 64,6 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng (mua vào) và 700.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng miếng được Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 63,60 triệu đồng/lượng (mua vào) và 64,40 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng tương ứng 400.000 - 600.000 đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng miếng trong nước lập kỷ lục mới. (Ảnh minh họa)

Giá vàng trong nước tăng mạnh do giá thế giới tăng. Vàng thế giới hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 1.910 USD/ounce. Tâm điểm của thị trường lúc này vẫn là căng thẳng địa chính trị Nga - Ukraine và diễn biến mới khi Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Úc lần lượt tuyên bố áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga. Đêm qua, thị trường cũng đón nhận thông tin về lạm phát khi chỉ số giá tiêu dùng khu vực đồng Euro tháng 1 tăng 0,3% so với tháng 12 và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu lạm phát này phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Chia sẻ với VTC News, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng, nhà đầu tư trong nước không nên mua vàng để "lướt sóng" lúc này bởi lẽ hiện chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới đang quá cao, có thời điểm lên tới hơn 10 triệu đồng/lượng. Nếu "găm" vàng, người mua sẽ phải trả với mức giá đắt hơn hàng triệu đồng mỗi lượng so với giá thế giới và sẽ gặp rủi ro lớn nếu thị trường đảo chiều.

“Vì vậy, chỉ nên mua vàng với món nhỏ khi thực sự cần thiết, còn mua đầu tư dài hạn thì hiện không phải là thời điểm thích hợp, chỉ mua khi chênh lệch giá giữa hai thị trường ở mức hợp lý là khoảng 2-3 triệu đồng/lượng”, ông Thịnh nói.