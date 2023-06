Thi thể nữ giới trong bao tải ở Hải Phòng: Đã bắt được nghi phạm

(VTC News) -

Tối 11/6, nguồn tin của PV VTC News cho biết, cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm sát hại người phụ nữ mà trước đó thi thể được tìm thấy trong bao tải đặt trên vỉa hè ở phường Đa Phúc (quận Dương Kinh, Hải Phòng).

Khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân.

Trước đó, khoảng 15h ngày 10/6, người dân phát hiện bao tải, nghi trong chứa thi thể người để bên hè đường thuộc tổ dân phố Quảng Luận, phường Đa Phúc.

Nhận được tin báo, Công an phường phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng, Công an quận Dương Kinh và các cơ quan chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ, trưng cầu giám định cơ quan pháp y.

Cuối giờ chiều cùng ngày, cơ quan chức năng di chuyển thi thể nạn nhân khỏi hiện trường chuyển về nhà xác bệnh viện để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân được xác định là V.H.A (SN 1994, quê ở quận Kiến An, Hải Phòng), lấy chồng ở xã Đông Phương (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng). Nạn nhân đã có hai con.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nguyễn Huệ