Thí sinh đã xác nhận nhập học có được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không?

Ngày 19/9, các thí sinh bắt đầu được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng (ĐH-CĐ). Để tránh xảy ra những nhầm lẫn đáng tiếc có thể ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh, Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có một số lưu ý quan trọng tới thí sinh và các điểm tiếp nhận hồ sơ.

Thực hiện đúng, đủ và hết quy trình

Để thực hiện đúng, đủ và hết quy trình, thí sinh và cán bộ điểm tiếp nhận hồ sơ (điểm tiếp nhận) cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh của các trường (có thể thay đổi hoặc cập nhật ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) và tài liệu hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển gửi các Sở GD&ĐT và công khai trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ.

Về thời gian, thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến từ ngày 19/9 đến ngày 25/9/2020. Hình thức điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến chỉ áp dụng đối với thí sinh không điều chỉnh khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên và không tăng thêm nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Thí sinh tham dự thi tốt nghiệp THPT 2020.

Thí sinh điều chỉnh bằng phiếu nộp phiếu điều chỉnh tại điểm điểm tiếp nhận từ ngày 19/9 đến ngày 27/9. Hình thức điều chỉnh bằng phiếu áp dụng cho tất cả các thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh điều chỉnh khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên và thí sinh muốn tăng thêm nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Trong quá trình thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, nếu gặp vướng mắc, thí sinh và điểm tiếp nhận liên hệ hotline 1800 8000 nhánh số 2 để được hỗ trợ kịp thời.

Thí sinh phải kiểm tra kỹ từng thông tin

Kiểm tra kỹ thông tin điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển như thông tin về ngành, tổ hợp, thứ tự nguyện vọng, trường đăng ký xét tuyển là lưu ý quan trọng đối với thí sinh. Được biết, các năm trước có một số thí sinh điều chỉnh nhầm mã đơn vị xét tuyển, phổ biến là nhầm sang phân hiệu của cùng trường.

Đặc biệt, thí sinh lưu ý chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần duy nhất, bằng một trong hai hình thức, online hoặc offline.

Thí sinh đã xác nhận nhập học thì không được tham gia xét tuyển ở các trường khác. Do đó, các em không thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển nếu đã xét tuyển, trúng tuyển và xác nhận nhập học. Việc xác nhận nhập học bao gồm nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho cơ sở đào tạo, cơ sở đào tạo nhập lên Hệ thống.

Để thực hiện điều chỉnh, thí sinh truy cập vào trang: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. Mật khẩu đăng nhập Hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi. Nếu đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp, các em dùng mật khẩu đã thay đổi. Nếu quên mật khẩu, thí sinh cần đến điểm tiếp nhận để xin cấp lại. Thí sinh chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu đăng nhập Hệ thống của mình.

Sau khi kết thúc điều chỉnh, thí sinh cần thoát khỏi hệ thống, đăng nhập lại và kiểm tra kết quả đã điều chỉnh. Vào trang thông tin nguyện vọng, thí sinh thực hiện in danh sách nguyện vọng sau khi điều chỉnh và lưu lại.

(Ảnh minh hoạ: H.C)

Ngoài ra, Vụ Giáo dục Đại học có các lưu ý cụ thể đối với một số trường hợp. Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng sang các tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu, phải đến trường đăng ký xét tuyển để nộp điểm thi năng khiếu. Khi đó, nguyện vọng xét tuyển mới hợp lệ.

Với riêng thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành thuộc khối ngành công an, quân đội và đã đạt kết quả sơ tuyển, phải sắp xếp đây là nguyện vọng đăng ký xét tuyển đầu tiên (nguyện vọng số 1) thì nguyện vọng này mới được xét tuyển.

Thí sinh phát hiện khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên không đúng, cần đến điểm tiếp nhận và đề nghị được điều chỉnh bằng phiếu.

Thí sinh có phúc khảo, nên thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả phúc khảo hoặc cuối đợt điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Cán bộ điểm tiếp nhận không làm thay cho thí sinh

Cán bộ điểm tiếp nhận hỗ trợ thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến, nhưng tuyệt đối không làm thay cho thí sinh, không giữ hộ tài khoản và mật khẩu của thí sinh.

Cán bộ điểm tiếp nhận có trách nhiệm nhập Phiếu điều chỉnh đăng ký xét tuyển của thí sinh lên Hệ thống, tuyệt đối không bỏ sót Phiếu, nhập Phiếu không đúng thời gian quy định. Nếu có sai sót, điểm tiếp nhận cần thông báo ngay cho Sở GD&DT.

Cán bộ điểm tiếp nhận cần yêu cầu thí sinh vào Hệ thống để kiểm tra thông tin đã điều chỉnh, hướng dẫn các em nếu phát hiện có sai sót cần thông báo ngay cho điểm tiếp nhận để kịp thời điều chỉnh.

Sau khi in phiếu cho thí sinh xác nhận, điểm tiếp nhận phải thoát khỏi hệ thống, đăng nhập lại và in Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh trong Hệ thống, đối chiếu với Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển do thí sinh đề nghị.

Điểm tiếp nhận bắt buộc phải thực hiện bước này để luôn đảm bảo Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh đã được nhập lên Hệ thống. Tuyệt đối không để xảy ra việc, thí sinh đã đề nghị và xác nhận nhưng dữ liệu không được cập nhật lên hệ thống.