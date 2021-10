Thầy giáo xin nghỉ việc vì 'vấn nạn dối trá': Phòng Giáo dục lên tiếng

(VTC News) -

Mạng xã hội Facebook đang lan truyền ảnh chụp một tờ đơn xin nghỉ việc của thầy giáo Lê Trần Ngọc Sơn (SN 1971) - giáo viên dạy môn Tiếng Anh tại Trường Tiểu học An Lợi (xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Liên quan sự việc, ngày 6/10/2021, ông Sơn đã có đơn gửi Ban Giám hiệu Trường Tiểu học An Lợi và Phòng GD&ĐT huyện Long Thành (Đồng Nai) xin nghỉ việc theo quy định hiện hành, kể từ ngày 1/11/2021.

Cho rằng đơn vị giáo dục nơi mình công tác có nhiều dối trá, phi giáo dục nên ông Lê Trần Ngọc Sơn viết đơn xin nghỉ việc.

Ông Sơn xin nghỉ việc vì đã nhiều lần phản ánh sai phạm về tài chính, quy chế chuyên môn, vấn đề thi đua của Trường Tiểu học An Lợi nhưng không được cơ quan chức năng giải quyết.

“Tôi công tác trong ngành giáo dục được 24 năm rồi, nên khi viết đơn xin nghỉ việc tôi rất buồn và nuối tiếc. Tuy nhiên, tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Nhiều lần đi phản ánh, nghe lãnh đạo hứa giải quyết nhưng họ vẫn bao che nên tôi quyết định viết đơn xin nghỉ việc chứ không thể làm việc được nữa”, ông Sơn nói.

Trong đơn, ông Sơn đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết cho ông được nghỉ việc từ ngày 1/11/2021 theo chế độ thôi việc hiện hành. "Lý do, công tác trong một cơ sở giáo dục nhưng có quá nhiều điều phi giáo dục, tởm nhất là vấn nạn dối trá, tôi cảm thấy mình không phù hợp nên nghỉ”, ông Sơn viết trong đơn.

Sau khi tiếp nhận đơn xin nghỉ việc của ông Sơn, ngày 10/10, ông Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lợi đã chấp thuận cho ông Sơn nghỉ việc.

“Qua xem xét đơn của ông Lê Trần Ngọc Sơn, Trường Tiểu học An Lợi. Trường Tiểu học An Lợi chấp thuận cho ông Sơn nghỉ việc theo nguyện vọng. Kế toán liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết chế độ, chính sách cho ông Sơn”, trích nội dung xem xét, chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông Sơn do Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lợi ký.

Liên quan sự việc trên, trả lời VTC News chiều 11/10, ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết Phòng GD&ĐT chưa nhận được đơn xin nghỉ việc của ông Lê Trần Ngọc Sơn.

"Tuy nhiên với lý do xin nghỉ việc như vậy mà Ban Giám hiệu Trường Tiểu học An Lợi giải quyết cho giáo viên nghỉ việc là không phù hợp. Trước mắt chúng tôi sẽ chỉ đạo cho rút lại ngay đơn xin nghỉ việc của giáo viên Sơn. Sau đó, nếu giáo viên này muốn xin nghỉ việc thì nhà trường có thể giải quyết với lý do chính đáng, phù hợp hơn”, ông Toàn nói.