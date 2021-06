Sau Phó Giám đốc, tới Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ xin nghỉ việc

(VTC News) -

Ngày 17/6, nguồn tin của VTC News cho biết, bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ vừa có đơn xin nghỉ việc. Lý do bà Thắm đưa ra trong đơn là do điều kiện sức khỏe không đảm bảo công tác.

Bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ.

“Hiện nay tôi bị bệnh huyết áp cao phải uống thuốc hàng ngày gần đây diễn biến huyết áp hay bất thường, bác sĩ chỉ định không được làm việc trong điều kiện cường độ lao động cao và áp lực công việc lớn. Trong khi đó, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đòi hỏi người cán bộ không chỉ đủ điều kiện, tiêu chuẩn mà còn cần phải có sức khỏe thật tốt cả về thể trạng lẫn tinh thần để đảm đương nhiệm vụ”, Bà Trần Hồng Thắm viết trong đơn

Cũng theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, cả 2 vợ chồng bà đều làm công tác quản lý cơ quan cấp Sở của UBND thành phố nên thời gian dành cho công việc gia đình chưa thật sự đảm bảo.

Bà Thắm mong lãnh đạo TP Cần Thơ xem xét, chấp thuận cho bà nghỉ việc để có điều kiện chăm sóc sức khỏe bản thân và chăm lo cho gia đình được tốt hơn.

Mới đây, một Phó Giám đốc của Sở này là ông Võ Minh Lợi cũng có đơn gửi lãnh đạo TP Cần Thơ xin nghỉ việc kể từ ngày 26/5.

Lý do ông Lợi xin nghỉ việc là do ông cảm thấy “không đáp ứng đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phân công”. Nguyện vọng của ông Lợi sau đó đã được lãnh đạo TP Cần Thơ giải quyết.