Thành phố mới Bình Dương vẫn vắng bóng người sau 10 năm

So với các khu vực mới như Thuận An, Dĩ An, số lượng các dự án bất động sản tại Thành phố mới ở mức hạn chế. Giai đoạn 2009 - 2014 có 3 dự án căn hộ được mở bán và không có dự án mới trong gần 5 năm. Đến 2018-2019, thời điểm bùng nổ các dự án căn hộ ở Bình Dương, Thành phố mới đóng góp 2 dự án vào thị trường, gồm Midori Park The View và giai đoạn 2 của Sora Gardens.