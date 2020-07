Bình Dương: Vì sao căn hộ cho chuyên gia thuê chưa bao giờ hạ nhiệt?

Công nghiệp “thổi lửa” vào bất động sản nhà ở

Vài năm gần đây, các tập đoàn đa quốc gia bắt đầu di dời nhà xưởng khỏi Trung Quốc - công xưởng của thế giới. Thêm vào đó, tác động của Covid-19 gây đứt gãy các chuỗi cung ứng từ Trung Quốc làm giảm đi “sự tín nhiệm” của các tập toàn lớn đối với quốc gia tỷ dân này. Các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam đang được những tập đoàn này để mắt, trở thành điểm dừng chân của các nhà xưởng trên thế giới.

Mặt khác, việc kiểm soát Covid-19 thành công của Việt Nam cũng là lực kéo quan trọng để thu hút nhiều hơn nguồn vốn ngoại và thúc đẩy nhà đầu tư chuyển hướng mạnh vào thị trường trong nước. Đặc biệt, các nguồn vốn đầu tư tập trung đổ vào các khu chế xuất và khu công nghiệp (KCN).

Tại phía Nam, Bình Dương trở thành địa phương thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài, đón nhận nhiều nguồn vốn đầu tư. Nhờ sự phát triển của các KCN, mỗi năm Bình Dương đón hàng trăm ngàn lao động từ phổ thông đến lao động có trình độ cao về đây làm việc và sinh sống.

Bình Dương hiện có khoảng 2,4 triệu dân, trong đó dân số khu vực thành thị chiếm tỷ lệ 79,87%. Bình Dương cũng là tỉnh có tỷ lệ người di cư phải thuê, mượn nhà ở cao nhất cả nước với 74,5%. Việc tăng dân số cơ học đã khiến quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, tạo nên nguồn cầu nhà ở lớn.

Song song đó, trong bối cảnh thị trường bất động sản nhà ở tại các tỉnh giáp ranh TP.HCM như Long An, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu có nguồn cung mới và sức cầu giảm đáng kể so với quý trước thì Bình Dương là một ngoại lệ. Thị trường bất động sản tại đây sôi động hơn nhờ những dự án mới được ra mắt, chủ yếu thuộc các thành phố như Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An. Đặc biệt, các dự án căn hộ mới này thường tập trung tại trục Quốc lộ 13 - nơi đang “gồng gánh” hàng chục dự án căn hộ khác.

Căn hộ cho thuê sở hữu nhiều lợi thế

Quan sát thực tế có thể thấy rõ sự chuyển động của thị trường bất động sản Bình Dương trong những năm gần đây. Từ một khu vực với các sản phẩm chủ yếu là đất nền, hiện nay phân khúc căn hộ với đầy đủ các tiện ích đi kèm cũng đang thịnh hành tại Bình Dương.

Người mua nhà cũng dần cởi mở hơn với cuộc sống ở những chung cư cao tầng và quan tâm nhiều hơn đến các dự án căn hộ có tiện ích tốt, an ninh đảm bảo. Ngoài người dân mua để ở, còn một bộ phận không nhỏ giới đầu tư mua để cho thuê.

Người mua nhà đang tìm kiếm căn hộ tại Bình Dương có tiện ích tốt, an ninh đảm bảo để ở và dễ dàng đầu tư cho thuê.

Theo khảo sát của Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn, căn hộ 1 phòng ngủ tại TP Thủ Dầu Một - nơi được xem là đô thị hạt nhân của Bình Dương, có giá cho thuê 10-11 triệu/tháng, căn hộ 2-3 phòng ngủ có giá cho thuê 15-20 triệu/tháng. Đặc biệt, những dự án căn hộ liền kề KCN, nhiều tiện ích - dịch vụ đi kèm luôn có mức giá cho thuê cao với lợi tức bình quân 10%, thậm chí hơn mức này.

Những dự án căn hộ liền kề khu công nghiệp, đầy đủ tiện ích luôn có giá cho thuê cao.

Làn sóng đầu tư căn hộ tại Bình Dương đã bắt đầu đẩy giá chung cư tại “thủ phủ công nghiệp” này lên cao. Giữa năm 2019, giá bán căn hộ tại đây khoảng 939 USD/m2 (tương đương 22 triệu/m2). Nhưng đến thời điểm hiện tại, một số dự án mới ra mắt có giá tăng vọt, đạt 40 triệu/m2, thậm chí có dự án được chào bán trên 45 triệu/m2.

Với mức giá khá cao của những dự án mới này, những dự án căn hộ đã có mặt trên thị trường có mức giá phù hợp hơn, vị trí tốt, pháp lý rõ ràng và đầy đủ tiện ích nội khu… càng có sức hút đối với nhà đầu tư cũng như người mua nhà ở thực.

Đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí nói trên, C-Sky View trở thành cái tên “sáng giá” trên thị trường bất động sản Bình Dương. Dự án có vị trí đắc địa tại “phố Tây” Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một nhưng có giá bán hợp lý, chỉ từ 32 triệu/m2 (đã VAT).

Nhiều khách hàng đánh giá không nhiều dự án có được lợi thế vị trí như C-Sky View. “Dự án nằm ở hai mặt tiền đường Trần Phú và D8, gần nhiều điểm mua sắm, dịch vụ cho gia đình, đồng thời có thể cho thuê tốt nhờ gần các KCN như VSIP 1, 2, Sóng Thần 3…”, chị Lan Anh, cư dân C-Sky View cho biết.

C-Sky View gồm 1.165 căn hộ có diện tích linh hoạt, nhỏ nhất là 53m2. Dự án được thiết kế theo phong cách tối giản (Minimalism), sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Hành lang dự án được thiết kế mở, tạo sự luân chuyển không khí tốt. Tất cả phòng ngủ căn hộ C-Sky View có cửa sổ đón gió và ánh sáng tự nhiên, giúp bảo vệ sức khỏe của cư dân.

Dù dự án nằm ngay khu vực giao thương nhộn nhịp, song chủ đầu tư đã khéo léo tạo ra sự tách biệt khỏi khói bụi và ồn ào bên ngoài bằng những mảnh xanh của cây cối ngay từ cổng vào. Ngoài ra, C-Sky View cũng được bố trí thêm hồ bơi 600m2, bể sục Jacuzzi, đường tản bộ hoa hồng, khu nhà chòi thư giãn và tắm nắng, công viên cây xanh… Đây không chỉ là những tiện ích cho cư dân mà còn giúp cải thiện không khí, tăng mỹ quan cho khu căn hộ.