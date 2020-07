Thái Nguyên: Phát triển khu đô thị đồng bộ, đáp ứng nhu cầu bất động sản cao cấp

Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ

Thái Nguyên là một tỉnh phía Đông Bắc Việt Nam, có vị trí chiến lược khi cách sân bay quốc tế Nội Bài 50 km, cách biên giới Trung Quốc 200 km và cảng Hải Phòng 200 km, là cửa ngõ giao lưu kinh tế - xã hội giữa vùng Trung du miền núi với vùng Đồng bằng Bắc Bộ thông qua hệ thống giao thông đa dạng và đồng bộ.

Đặc biệt, với vị trí giáp ranh Hà Nội, theo điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Thái Nguyên là một trong ba tỉnh được bổ sung vào quy hoạch. Đây là lợi thế giúp Thái Nguyên được ưu tiên phát triển thành một vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

Nhìn lại chặng đường phát triển kể từ khi tái lập tỉnh (1997) đến nay, Thái Nguyên đã vươn mình mạnh mẽ với những “cú nhảy vọt” ấn tượng.

Đáng chú ý, năm 2013, Tập đoàn Samsung tiếp tục chọn Thái Nguyên là “căn cứ địa” thứ 2 để mở rộng quy mô sản xuất là dấu mốc quan trọng, tạo ra những biến chuyển mạnh mẽ đối với kinh tế - xã hội nơi đây. Bước ngoặt này giúp Thái Nguyên trở thành địa phương có hoạt động xuất khẩu tăng mạnh từ vài trăm triệu USD/năm lên hàng chục tỷ USD, lọt top các địa phương có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước.

Nhưng không chỉ có Samsung, Thái Nguyên còn thu hút hàng loạt các nhà đầu tư khác. Năm 2018, tỉnh nhận được 7,1 tỷ USD vốn FDI từ hàng loạt doanh nghiệp nước ngoài như Samsung (Hàn Quốc), Bujeon (Hàn Quốc), TAL (Hong Kong)… Bên cạnh đó, các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Việt Nam như Masan với khu chế biến von-fram tại mỏ Núi Pháo (huyện Ðại Từ), Xuân Trường với dự án Hồ Núi Cốc hay Vingroup, ASC Group, Indevco, Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng, Công ty Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc, Kosy với một loạt dự án lớn… đã góp mặt tại Thái Nguyên.

Những khu công nghiệp, nhà máy sản xuất lớn như: KCN Sông Công 1 – 2, KCN Điểm Thụy, KCN Nam Phổ Yên, KCN Tây Phổ Yên… đang thu hút mạnh đầu tư đã trở thành bàn đạp tăng trưởng kinh tế của Thái Nguyên.

Theo thống kê, 2018 là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao với giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 670.000 tỷ đồng, tăng 13,4% so 2017, đứng thứ 4 trong số 63 tỉnh, thành. Đáng chú ý, thu nhập bình quân đạt 77,7 triệu đồng/người/năm, tăng gần 10 triệu đồng/người so với năm 2017, cao hơn 19,2 triệu đồng so với mức trung bình cả nước.

Cơ hội cho dự án bất động sản chất lượng cao bứt phá

Sự tăng trưởng mạnh nguồn vốn FDI và sự tập trung của hàng loạt KCN, nhà máy sản xuất lớn trên địa bàn đã thu hút một khối lượng khổng lồ người lao động đến sinh sống và làm việc tại Thái Nguyên, kéo theo nhu cầu về chỗ ở, mở ra cơ hội lớn cho thị trường địa ốc.

Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều nhà phát triển bất động sản đã đến Thái Nguyên để khai thác tiềm năng với hàng loạt dự án được đầu tư xây dựng. Dù đã xuất hiện nhiều dự án nhưng thực tế, rất nhiều chuyên gia, kỹ sư nước ngoài làm việc tại Thái Nguyên phải di chuyển hàng ngày về Hà Nội để ở, Thái Nguyên hiện chưa có khách sạn 5 sao nào đã hoàn thành, mới chỉ có một vài dự án đang tiến hành triển khai.

Tỉnh chỉ có một số khách sạn 3-4 sao, còn lại là các chung cư mini, chất lượng căn hộ và dịch vụ chưa đáp ứng được nhu cầu của nhóm khách nước ngoài khiến phần lớn chuyên gia ngoại quốc tại đây vẫn đang phải đi về Hà Nội thuê căn hộ.

Sở dĩ, lực lượng lao động đến Thái Nguyên làm việc hiện nay không chỉ có đội ngũ công nhân mà còn có hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư, cán bộ cao cấp đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore... với những đòi hỏi khắt khe về chất lượng cuộc sống. Đó là những khu đô thị đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng cuộc sống với những tiện ích hiện đại.

Ngoài ra, sự tăng trưởng kinh tế - xã hội đã đẩy mức sống người dân Thái Nguyên lên một “tầm cao mới”, tiêu chí sở hữu nhà ở của họ cũng trở nên “thăng hạng”, hòa chung với xu hướng của xã hội hiện đại.

Trước thực trạng mất cân đối giữa cán cân cung - cầu, những dự án có thể đáp ứng được đòi hỏi khắt khe của nhóm khách hàng này được đánh giá là “điểm sáng” trong thị trường bất động sản Thái Nguyên. Đơn cử, Dự án xây dựng khu dân cư Quang Trung, Quang Vinh TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên mang tên Mỏ Bạch Central Hill và Dự án khu đô thị Thiên Lộc, Thành phố Sông Công do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc làm chủ đầu tư là ví dụ điển hình.

Trước tiên phải kể đến Dự án khu đô thị Thiên Lộc, Thành phố Sông Công. Chính thức ra mắt thị trường đầu năm 2018, dự án Khu đô thị Thiên Lộc – Sông Công đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng, trở thành “tâm điểm” an cư và đầu tư sinh lời hấp dẫn bậc nhất khu vực.

Tọa lạc giữa 2 trục đường lớn là đường Thống Nhất và đường 209, dự án được thụ hưởng hạ tầng khu vực phát triển với đầy đủ tiện ích hiện đại cùng lợi thế giao thông thuận tiện qua các tuyến Quốc lộ 3, đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, tuyến đường sắt Hà Nội – Quan Triều... Đặc biệt, dự án ở vị trí trung tâm kết nối các khu công nghiệp lớn, chỉ cách Nhà máy Samsung chưa đầy 7 km, Khu đô thị Thiên Lộc được coi là điểm sáng trong lựa chọn của giới đầu tư bất động sản.

Đặc biệt, mới đây Công ty Cp Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc khẳng định vị thế của một nhà đầu tư lớn tại Thái Nguyên với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Quang Trung, Quang Vinh TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên mang tên Mỏ Bạch Central Hill.

Dự án Mỏ Bạch Central Hills có vị trí hoàn hảo tọa lạc Trung tâm Thái Nguyên nằm tại 02 phường Quang Trung và phường Quang Vinh, thành Phố Thái Nguyên. Sở hữu vị trí đắc địa nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ có quy mô 7,1 ha với 142 lô liền kề, 92 lô biệt thự diện tích từ 90 - 440 m2. Xung quanh là khu dân cư hiện hữu, trong bán kính 1km tập hợp tất nhiều các tiện ích về giáo dục, bệnh viện, trường học, nằm trong khu vực kết nối giao thông thuận tiện qua các tuyến đường lớn như QL37, đường Việt Bắc ... và đặc biệt là con suối Mỏ Bạch chạy ngang qua dự án.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Phó TGĐ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc cho biết: “Các dự án Công ty làm chủ đầu tư đều có lợi thế từ hạ tầng giao thông đồng bộ cùng vị trí địa lý thuận lợi, tình trang pháp lý sổ đỏ hình thức “sở hữu lâu dài” với giá cả hợp lý ngay trung tâm thành phố, đáp ứng được những nhu cầu tốt nhất về nhà ở trong khu vực cũng như đầu tư, có thể cho thuê và là tài sản giá trị, tích lũy lâu dài".