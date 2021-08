Thái Lan chạm đỉnh mới về số tử vong, New Zealand có ca đầu tiên sau 6 tháng

(VTC News) -

Thái Lan tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa với các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch. Tại New Zealand, nước này lập tức áp lệnh phong tỏa toàn quốc sau khi ghi nhận ca COVID-19 nghi nhiễm biến thể Delta.

Thái Lan chạm đỉnh mới về ca tử vong

Hôm 17/8, Thái Lan ghi nhận 239 người chết vì COVID-19, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Trong 24 giờ qua, quốc gia Đông Nam Á có thêm 20.128 ca nhiễm nCoV.

Thái Lan tiếp tục ghi nhận kỷ lục người chết vì COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Hôm 16/8, giới chức Thái Lan gia hạn phong tỏa đến 31/8 đối với 29 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi làn sóng dịch COVID-19 thứ 3. Tuy nhiên các hạn chế được nới lỏng đối với ngân hàng và dịch vụ tài chính khác hoạt động trong các trung tâm thương mại.

Tuy nhiên, Thái Lan sẽ nới lỏng biện pháp hạn chế áp dụng với các chi nhánh ngân hàng và những dịch vụ tài chính khác hoạt động trong các trung tâm mua sắm. Các cơ sở này được phép mở lại từ ngày 18/8 tới cuối tháng.

New Zealand có ca bệnh đầu tiên sau 6 tháng

Hôm 17/8, New Zealand ghi nhận ca COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng lần đầu tiên kể từ tháng 2.

Ca bệnh này được phát hiện tại Auckland. Các quan chức y tế địa phương hiện vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của ca COVID-19 này.

Không rõ bệnh nhân có nhiễm biến thể Delta hay không, nhưng Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết chính phủ sẽ giả định người này mắc Delta cho tới khi có thông báo khác.

New Zealand có ca bệnh đầu tiên sau 6 tháng. (Ảnh: AP)

Dữ liệu do Bộ Y tế New Zealand công bố mới đây cho thấy 100% ca nhiễm nCoV được phát hiện tại biên giới New Zealand trong những tuần gần đây đều là các trường hợp nhiễm Delta.

“Chúng ta đã thấy hậu quả nghiêm trọng của việc mất quá nhiều thời gian để hành động ở các quốc gia khác, đặc biệt là các nước láng giềng. Delta đã thay đổi cuộc chiến COVID-19. Điều này đồng nghĩa chúng ta cần phải làm việc sớm và chăm chỉ để ngăn chặn sự lây lan", bà Ardern cho hay.

New Zealand sẽ bắt đầu áp lệnh phong tỏa toàn quốc trong 3 ngày kể từ đêm 1/8. Riêng Auckland và khu vực Coromandel lân cận phải đối mặt với các hạn chế trong 1 tuần.

New Zealand từng được xem là tấm gương chống dịch hàng đầu thế giới. Quốc gia với 5 triệu dân này tới nay mới chỉ ghi nhận 26 người chết vì dịch.