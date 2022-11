Thái Bình: Bắt tạm giam hai nguyên cán bộ Công an Vũ Thư tội 'Dùng nhục hình'

(VTC News) -

Chiều 10/11, nguồn tin của PV VTC News cho biết, Cơ quan điều tra, Viện KSND tối cao phê chuẩn, tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai người nguyên là đội trưởng, đội phó công tác tại Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) về tội "Dùng nhục hình".

Nguyên là đội trưởng, đội phó công tác tại Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) vừa bị khởi tố về tội "Dùng nhục hình". (Ảnh minh hoạ)

Trước khi bị khởi tố, bắt giam, cả hai bị thi hành kỷ luật, tước quân tịch Công an nhân dân.

Khoảng đầu năm 2022, tại nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư xảy ra vụ việc nghi phạm là nam giới tử vong bất thường. Người nhà nạn nhân đã làm đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra, Viện KSND tối cao đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.